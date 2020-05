Kalimba estalla contra la gente que lo ha criticado

Kalimba fue directo al señalar que nunca preguntó a la gente su opinión sobre si debía comprar un perro o mejor adoptar / El Sol de México

El cantante Kalimba está harto de los ataques en redes sociales y por eso estalló ante las críticas que recibió, desatadas por una pregunta relacionada con una raza de perros.

A través de sus historias de Instagram, Kalimba preguntó a sus seguidores si conocían algún criadero de schnauzers.

De inmediato recibió mensajes atacándolo por "atraverse" a comprar un perro y no adoptarlo.

Entonces, en otras historias de Instagram, se refirió al asunto y mostró su hartazgo.

“Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta, por lo que puse en mi historia anterior, lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo sólo pregunté si conocían un criadero de schnauzers”, comenzo diciendo en los clips.

“Mis últimos dos perros son adoptados, los adopté me causaron muchos problemas pulmonares, me causaron muchos problemas en la garganta y respiración. Tengo mis razones para querer comprar un perro”, añadió.

Ya más molestó, Kalimba fue directo al señalar que nunca preguntó a la gente su opinión sobre si debía comprar un perro o mejor adoptar.

"Pero ese punto donde ya caen en el 'por dios, ¿por qué compras? ¿por qué fomentas?, ya cállense, de verdad, cállense, no estoy pidiendo su opinión, les estoy preguntando si conocen un criadero de schnauzers o no, punto".

Ya más tranquilo, en otro clip de sus historias mencionó que normalmente es una persona amorosa, pero ya está “cansado”.

A finales de marzo, el cantante ya había llamado la atención con un mensaje a través de redes sociales.

Kalimba salió en defensa de la gente que por su situación económica no puede guardar la cuarentena encerrada en su casa y evitar así la propagación del coronavirus.

El intérprete hizo un llamado para que los demás comprendan la situación de quienes siguen saliendo a la calle todos los días por necesidad.

“Mi familia estuvo en bancarrota y hubo ocasiones en las que no tuvimos ni para comer, lo menciono porque veo muchos juicios de mexicanos enojados porque hay gente en las calles cuando debemos guardarnos, pero deben entender que no todo el mundo se puede dar ese lujo”, indicó.

“Hay personas que viven al día, no a la semana, no al mes, al día, y a esas personas pedirles que se guarden en su casa por 15 días no es suficiente”, agregó el ex integrante de OV7.

Explicó que solo con un pago justo más personas podrían quedarse en sus casas, así que mientras eso no suceda, pidió la empatía de la sociedad.

“Hay muchas personas que no se pueden guardar estos días, una es por la situación económica, porque en México no se paga bien... y la otra es por una situación emocional y mental”.

Aprovechó para recordar la época en que él padeció depresión y que pudo superar gracias al apoyo de sus seres queridos.

“Yo le doy gracias a Dios porque estoy cómodo conmigo y por eso me puedo quedar aquí todo el día. Le doy gracias a Dios porque tengo la situación socio económica que me permite guardarme un mes y decir estoy bien. Pero tengo que ser empático y hay personas que no tienen esas dos situaciones”, concluyó.

En otras historias, semanas más tarde, Kalimba compartió un clip en donde mostraba su emoción por salir a la calle, pues acudió a una farmacia cercana a su hogar.

“Está tan dura la pandemia que con sólo venir a la farmacia me siento como novia paseada”, dijo en el video de algunos segundos en el que bailaba y cantaba.