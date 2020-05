Javier Álvarez, el audaz nuevo chef que se une a TN8

Foto: Chef Javier Álvarez, quien se une a la familia de Mañaneros en TN8 / Instagram

La familia de TN8 está estrenando chef, pues como ya es de costumbre durante el programa Mañaneros siempre se abordan diferentes segmentos y el de cocina no podría ser la excepción.

Javier Álvarez es un joven de 28 años, originario de Estelí y quien además emigró a Nueva York a los 18 años para mudarse con su mamá y hermanos. Durante su recién llegada logra trabajar en un restaurante de “Angelo Sezza” de la misma cuidad, durando mucho tiempo mismo que se convirtió en un lugar de aprendizaje para aplicar todas las técnicas del arte culinario.

Con su creatividad en la cocina ha formado parte de muchos restaurantes como “Graffiti Earth” y “Me And You” -ubicados en La Gran Manzana-, propiedad del reconocido chef de la India (Jehanger Mehta).

Hace un año el chef Javier Álvarez regresó a tierras pinoleras con la idea de poder renovar recetas que estamos acostumbrados a ver en algo más novedoso y sobre todo saludable, siendo uno de sus sueños el tener su propio restaurante y poder compartir sus conocimientos.

Hoy forma parte de la familia de TN8 y como un gesto de gratitud los Mañaneros le dieron su formal bienvenida con flores y como de costumbre una que otra bebida refrescante.

"Siento que estoy en el lugar indicado ya que es un reflejo de mi comida y mi trabajo actualizado, una cocina moderna. Me siento en casa", explicó Javier.

¿Qué se espera de Álvarez?

Cada chef tiene un estilo propio de cocinar y esa originalidad caracteriza a este joven talentoso de la cocina. "En lo personal me encanta probar recetas nuevas y adecuar todas las ideas a una sola cosa que es la comida. Podré tener 80 años pero siempre aprenderé y compartiré lo que sé", comentó Javier.

"Hacer de un segmento un programa, aprovechar estos cambios y adecuarlos a estos tiempos, además considero que mis recetas son fáciles de hacer", comentaba Javier sobre algunos de los planes que tiene en su nueva casa, TN8.



Álvarez sin duda alguna se esta convirtiendo en un maestro, pues a través de TN8 los televidentes podrán aprender nuevas ideas para jugar con la cocina de una manera nueva, saludable y sobre todo creativa. Así que no te perdás el programa más entretenido de tus mañanas, y conocé más del mundo culinario de Álvarez de lunes a jueves en Mañaneros.