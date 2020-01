El Ken humano sorprende este 2020 con cambio radical (foto)

Foto: MDZ Online

Rodrigo Alves a quien también se le conoce como el ken humano, se hizo famoso por someterse a numerosas operaciones estéticas para parecerse al popular muñeco, quien se considera pareja de Barbie, en el mundo de juguete.

Ahora, sorprendentemente ha publicado una foto en su cuenta oficial de Instagram con una larga peluca rubia y tacones, lo que le ha hecho parecerse a Barbie.

¡Tres cosas no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad! Volviendo en el #2020", es el texto que acompañó Alves a esta impactante imagen suya.

El antes ken, se describe a sí mismo como "Personalidad de televisión (...) Hablo 6 idiomas, fashionista, amante de la belleza, modificado cosméticamente".

Rodrigo Alves, quien es originario de Brasil pero de nacionalidad británica, se ha practicado docenas de cirugías plásticas en un intento de perfeccionar su propia apariencia. Se mudó a Londres a los 19 años. Su padre es británico.

Luego de haber pasado por una gran cantidad de operaciones para ser un ken perfecto, el modelo brasileño ha sido etiquetado en su propia cuenta de Instagram, en la que aparece de diferentes modos y ángulos, dejando ver su personalidad y su "belleza" como ya, toda una barbie.

En una de las publicaciones en las que aparece el modelo, tiene como texto el siguiente mensaje: "Modelo: @rodrigoalvesuk Ken Humano... Very professional and excellent model. thanks for posing for my lens".

Welcome to King of .#byserhat Bu işi sevmek gerek bu işi aşk ile yapmak @hairextension_salon_antalya gerek.minnettarı... I would like to thank my guests for doing their hair to Turkey from other countries... Watch the video to the end, please... Microweld process and color done".

Traducción al Español: Bienvenido a King of. # Byserhat Bu işi sevmek gerek bu işi aşk ile yapmak @hairextension_salon_antalya gerek.minnettarı ... Quisiera agradecer a mis invitados por peinar su cabello a Turquía desde otros países ... Mire el video hasta el final, por favor ... Proceso de microweld y color listo".