Más de 800.000 hectáreas quemadas en California este año

❗️⚠️Burning more than 74000 acres,#CreekFire is producing massive smoke visible with burn scars & SWIR hotspots of #CaliforniaFires in the @CopernicusEU #Sentinel3 image of Sept.6 #AugustComplex #California #ClimateAction @EU_opendata @AI6YR @KrisNBC @caudronmartin @805Weather pic.twitter.com/10F9JtiPpT