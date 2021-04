Coros escolares de Estelí reciben donativo de equipos y uniformes

Foto: Entrega de materiales a coros estudiantiles de Estelí / TN8

En horas de la mañana del miércoles 7 de abril en el auditorio de la Escuela Mirna Mairena Guadamuz en la ciudad de Estelí, el Ministerio de Educación entregó materiales a 11 coros estudiantiles Rubén Darío.

La ciudad de Estelí fue la sede regional para la entrega de materiales a estos coros, lo que permitirá un mejor desempeño de los niños a la hora de sus prácticas.

“Siempre me ha gustado cantar, mis padres me han motivado, por esa razón decidí integrarme al coro. He hecho amistades con los profesores que nos han llevado a otros colegios para cantar y nos enseñan muy bien", dijo Sofía Abigail Hernández, integrante del Coro Rubén Darío en Estelí.

"Estos materiales que nos están donando vendrán a ayudar mucho al momento de nuestros ensayos; también la música es de mucha ayuda para los niños, nos permite que desarrollemos más rápido nuestra mente y que dejemos esa timidez que tenemos”, agregó.

El objetivo del Ministerio de Educación es brindar un espacio a los estudiantes donde puedan demostrar sus capacidades ante el público, interpretando música nicaragüense, alabanzas y villancicos.

Promoción de la cultura

“Se está haciendo la entrega de materiales a los coros de la región 1, esto es de gran importancia para todos nosotros porque los niños también de esta forma se están educando. Enseñándoles música nicaragüense mantenemos viva nuestra cultura. Cada año se suman más estudiantes porque a la mayoría le gusta cantar, además favorece en abrir su mente, ser más inteligentes y sociables”, manifestó Socorro Torrez, delegada departamental del MINED en Estelí.

Esto ha sido posible gracias al apoyo de la embajada de China Taiwán, donando 30 mil dólares para la compra de estos equipos de sonidos, uniformes y bandas.