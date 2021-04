Foto: Devotos de San Benito se desbordan en procesión de León/TN8

La procesión de San Benito dio inicio a la Semana Santa en la ciudad de León, los católicos devotos del Santo Negro recorrieron las calles con la imagen, algunos pagando promesas, otros pidiendo un milagro, también hay personas que lo hacen por no perder la tradición que le inculcaron sus padres.

"Ya hace 8 años de estar participando, tengo una promesa con él, porque hace 8 años me detectaron una úlcera en el pies. Yo me fui al santo de San Benito y le pedí que me aliviara y gracias a Dios estoy aquí, caminando siempre y estoy aquí pagando mi promesa", recalcó William Escorcia, promesante.

"Eso es lo más importante en Nicaragua, más en León que ha sido muy católico, necesitamos siempre no perder el origen y la tradición del pueblo leonés que siempre ha sido muy ferviente católico y necesitamos siempre conservar estas imágenes. La tradición de la virgen en Semana Santa es algo muy primordial", añadió Álvaro Montenegro, feligrés.

El pueblo católico participa con mucho fervor de esta procesión que es antigua, algunas personas se visten de luces, de túnicas blancas y cintas negras ceñidas a la cintura y brazos, dando testimonio como promesante.

"Esta es la primera procesión porque abre la Semana Santa y que nos va a conducir al trío pascual Jueves, Viernes, Sábado en la vigilia pascual, el triunfo de Dios sobre el pecado. Entonces el sentido espiritual es la protección divina que tenemos de Dios a través de los santos amigos de Dios, hoy como San Benito de Palermo, entonces el pueblo salimos confiados a implorar los milagros que necesitamos, la protección divina", agregó el padre Jorge Gutiérrez.

Tradición inculcada en León

Como parte de la tradición y el arte, se elaboraron Alfombras Pasionarias en honor a San Benito de Palermo, tradicionalistas católicos realizaron las imágenes hechas a base de aserrín; las obras fueron expuestas en la plaza parque Juan José Quezada.

"Ustedes saben que siempre la ciudad de León se engrandece con lo que es Semana Santa, con sus alfombras bonitas, con este fervor leonés. Vamos siempre adelante, lo que siempre nos ha caracterizado a nosotros los leoneses", agregó Camilo Romero.