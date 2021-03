Mercado de Masaya con toda la gastronomía para la Cuaresma

Foto: Gastronomía de Cuaresma en mercado de Masaya / TN8

Todo lo que necesita para elaborar la gastronomía que se consume en la temporada de la Cuaresma está en el mercado municipal de Masaya, desde el gaspar, pescados, las sardinas al pinol de iguana se encuentran a precios accesibles.

Esta temporada como ya es una tradición caracterizada porque la población religiosa entra en un tiempo de reflexión, pero esto va acompañado por la típica gastronomía en que se deja a un lado el consumo de la carne roja, ejemplo el cerdo y la res.

Te interesa: Exponen obras de arte bajo el lema, "Viva Solentiname libre de Plástico"

"Vendo concha, camarones, pescado frito, a 100 a 120, a 70 a 50 a 30 a precios justos. Vengo a las 5 de la mañana y ya estoy friendo a las 7 de la mañana, en el día me vendo que 60 que 70 pescados, siempre vendemos en las temporada pero vendemos más para la semana", mencionó la comerciante Mercedes Martínez.

"Ahorita está costando la libra de gaspar a 200 córdobas, de este tenemos a 100 la media; la mojarrita a 40 los tres y machaca tenemos uno que cuesta 1.50 cordobas y el chacalín 150 la libra. Pero vendemos precios accesibles para que nadie se quede sin llevar por lo menos. También le ofrecemos al cliente el complemento, aqui estan los plátanos, el tomate, la cebolla, de aqui la gente viene, está viniendo porque es algo que es una tradición y no se deja de vender para esta temporada", dijo Francisca Calero.

Foto: Gastronomía de Cuaresma en mercado de Masaya / TN8

"Llevo media libra, ya la vez pasada me llevé otra media, entonces ahorita ya vamos a hacer el arroz aguado con gaspar porque es lo que se come en esta temporada, ahí vamos haciendo el esfuerzo y los precios no están mal. Ahorita hay precios accesibles", dijo el comprador Ricardo Gaitán.

Platillos tradicionales

En esta temporada en el mercado de Masaya hay varias opciones, una de estas es sentarse con la familia a degustar los platillos tradicionales, se puede encontrar sopas de mariscos, pescados fritos y pinol de iguana.

"Se prepara el pinol de iguana, el arroz con gaspar, el almíbar, pinolillo (...) el pinol de iguana yo me levanto oscuro a hacerlo para estar aquí como a las 7 de la mañana. La venta de este platillo es muy buena, aquí vienen a buscarlo bastante para llevar, entonces sí esta temporada es muy buena para nosotros", dijo otra comerciante.

Jonathan Acevedo, director del populoso centro de compras, destacó que este mercado recibe miles de visitantes a diario y su variada oferta lo hace dinamizar la economía, sobre todo en las temporadas como fin de año y la Cuaresma. Enfatizó en que como representantes del Gobierno de Nicaragua trabajan de la mano con cada comerciante para garantizar la seguridad.

Este popular sector que aglutina la mayoría de los productos de la cuaresma es conocido por el pueblo por ofertar productos frescos y variados, por lo que no necesita andar "del timbo al tambo", el Mercado de Masaya lo tiene todo para cumplir con la Cuaresma a como se debe.