Títulos de propiedad fueron entregados en el departamento de Estelí

Foto: Estas entregas se estarán realizando por varios días en el departamento de Estelí/TN8

En horas de la mañana del martes 9 de febrero del 2021, se realizó la entrega de 30 títulos de propiedad, en el municipio de San Juan de Limay, Estelí.

El título de propiedad es uno de los documentos más importantes con el que tienen que contar los nicaragüenses, pero por algunas circunstancias no todos pueden obtenerlo por su propia cuenta.

“Desde hace dos días atrás hemos visitado las comarcas, barrios y comunidades de los municipios de Estelí, para hacer la entrega de este documento tan importante para las familias que no contaban aún con su título de propiedad, el cual les hace acreedores de sus lotes, donde quizás han vivido por años o también hay terrenos que han sido hereditarios, por lo que las personas no todas cuentan con los recursos económicos para poder obtener su legalidad como dueños, pero ahora gracias al Gobierno de nuestro comandante Daniel les es posible tenerlo gratuitamente”, expresó Arnulfo Rodríguez, técnico de la Intendencia de la Propiedad.

Foto: Estas entregas se estarán realizando por varios días en el departamento de Estelí/TN8

Beneficiados

Estas entregas se estarán realizando por varios días en el departamento de Estelí, los habitantes de las diferentes comunidades del municipio de San Juan de Limay son los beneficiados.

“Me siento muy contento porque este título que me está entregando el Gobierno, es un documento que por años busqué a obtener, ustedes bien saben que sin esto no podemos hacer más trámites y mucho menos decir que somos dueños de la propiedad en la que vivimos. Hoy tengo la seguridad y puedo estar en paz porque nadie más me podrá sacar de aquí”, dijo el beneficiario José Francisco Merlo.



La importancia de tener este documento legal, es que se afirma que la persona es dueña legítima de sus terrenos.