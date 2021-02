Protagonistas de "Todos con Voz" reciben sillas de rueda en Granada

Foto: Sillas de rueda para protagonistas en Granada / TN8

Este martes 2 de febrero representantes del Ministerio de Salud (MINSA) a través del Sistema Local de Atención Integral (SILAIS) realizaron la entrega de 37 sillas de rueda a protagonistas del programa “Todos con Voz” en el departamento de Granada.

El Gobierno de Nicaragua a través del SILAIS con el apoyo de la Organización Metanoia de la Iglesia Hosanna, lograron cumplir los anhelos de 37 protagonistas adultos mayores y niños con discapacidad, al entregarles como medios auxiliares una silla de rueda, la cual les permitirá una mejor movilización y mejorar la calidad de vida.

“Gracias a Dios, a nuestro buen Gobierno y a Hosanna Metanoia que nos apoya. Se están entregando 37 sillas de rueda. El equipo de salud comunitario al visitar a las familias también va detectando los casos de personas que ameritan una atención más especializada y en este caso medios auxiliares, una vez contando con esa información, se solicita la ayuda y aquí estamos entregándola” dijo Alma Iris Morales, coordinadora del programa “Todos con Voz” en el SILAIS-Granada.

Primer entrega del año

Con estas 37 sillas el SILAIS realiza la primera entrega del año y tiene previsto estar realizando una entrega por trimestre, donde también se asiste a los protagonistas del programa “Todos con Voz” con asistencia médica especializada.

“Estoy muy contento y agradecido con quienes me han apoyado, la silla de rueda que tenía ya estaba mala y no me servía para moverme y con esta nueva silla ahora sí podré moverme al parque o al centro de salud”, dijo Manuel Castillo, quien a partir de hoy contará con una nueva silla de rueda.

“Gracias a Dios y nuestro comandante por enviarnos este regalo. Esta silla está muy bonita y sobre todo me va ayudar para mis dolores de espalda. Cuando me dijeron que me darían mi silla de rueda me alegre porque sé que estas cosas son bien caras”, dijo Blanca Martínez.