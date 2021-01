Feria de becas universitarias, oportunidad de superación en León

Foto: La feria se desarrolló en el gimnasio Iván Montenegro Báez de la ciudad universitaria/TN8

Las ferias regionales de becas universitarias 2021, es parte de la estrategia que implementa el Gobierno de Nicaragua para continuar creciendo y contribuir en un futuro con mayores oportunidades de superación.

"Vamos a dar la bienvenida a las diferentes universidades de Nicaragua que nos están brindando esta oportunidad de seguir avanzando con Daniel y Rosario, de seguir avanzando, emprendiendo, y de seguir valorando a cada uno de esos jóvenes y adultos que tienen esa visión de seguir prosperando, de seguir profesionalizándose", fueron las palabras de Yahoska Urbina, Juventud Sandinista de la ciudad de León.

Foto: La feria se desarrolló en el gimnasio Iván Montenegro Báez de la ciudad universitaria/TN8

Te puede interesar: León: Centro Tecnológico Pepe Escudero oferta carrera de Industria y Construcción

La feria se desarrolló en el gimnasio Iván Montenegro Báez de la ciudad universitaria.

"Esta es una oportunidad muy hermosa, ya que, yo saqué mi secundaria verdad, ya siendo adulto, la saqué en el 2013 y me he quedado sin avanzar, pero con esta oportunidad yo no la puedo perder, soy pastor evangélico, y le doy gracias a Dios y también al Gobierno que nos está abriendo oportunidades, nos está abriendo un espacio para que podamos avanzar y no nos quedemos donde estábamos estancados", manifestó, Oscar Danilo Hernández Solís, habitante de León.

Foto: La feria se desarrolló en el gimnasio Iván Montenegro Báez de la ciudad universitaria/TN8

Oportunidades

Este programa para la formación y continuidad educativa es parte de la voluntad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

"Deseando que Dios bendiga de manera muy especial al Gobierno y a toda la gente que está al frente con el Gobierno, a las universidades. Yo voy a sacar psicología clínica, mi esposa está optando por enfermería y mis hijos, ellos están viendo que rumbo van a tomar, estoy viendo que sí hay oportunidades," agregó Oscar Danilo Hernández Solís.

Foto: La feria se desarrolló en el gimnasio Iván Montenegro Báez de la ciudad universitaria/TN8

"Es un apoyo para los estudiantes y las madres que queremos salir adelante" , expresó, Rita Espinoza, habitante de León.