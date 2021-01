León: Centro Tecnológico Pepe Escudero oferta carrera de Industria y Construcción

Foto: La meta de ingreso de estudiantes en el área de construcción para este año es de 371/TN8

El Gobierno de Nicaragua a través del centro tecnológico Pepe Escudero de la ciudad de León, continúa ofertando matrículas para el año lectivo 2021, en este centro educativo hay cupos disponibles en la carrera de Industria y Construcción, así lo dio a conocer Marbelí Orozco, tras realizar un recorrido por los talleres donde se desarrollan las prácticas de los estudiantes.

"Carrera técnica de construcción civil, fabricación de productos de madera y topografía, es donde ahí, todavía hay cupo disponible, los jóvenes aspirantes de estas carreras puedan venirse a matricular en este centro tecnológico donde la educación es gratuita y de calidad", informó Orozco.

De acuerdo a la directora del centro tecnológico, la meta de ingreso de estudiantes en el área de construcción para este año es de 371.

"Somos un centro que a nivel de departamento somos el único que atendemos la parte de industria y construcción, con las aulas, los talleres didácticos y las herramientas necesarias para que estos jóvenes vengan a formarse a este centro y que puedan a través de la educación técnica forjar un futuro mejor, forjar una vida más digna, una vida próspera a la familia y en la comunidad", destacó Marbelí Orozco.

"Este es el taller de la carrera de fabricación de productos de madera conocido en el campo laboral como carpintería, esta carrera tiene la facilidad de abarcar todo lo que es madera, desde el enjuncado, acabado de la madera, hasta la elaboración de un mueble", expresó Yader José Maradiaga, docente.

Requisitos

Mario José Vélez agradeció a el Gobierno, y aseguró que sacará buen provecho a esta oportunidad de estudiar de manera gratuita.

"Los muchachos me atendieron bien, yo he luchado para sacar una carrera, porque, yo soy obrero, siempre he trabajado en la construcción, y ahora me dan la oportunidad de tener un cartón o título, estoy sacando soldadura, pero, pienso sacar maestro de obra", añadió Vélez.

Los requisitos para optar a la educación técnica y en el técnico general son los siguientes: tener 16 años cumplidos, copia de cédula o partida de nacimiento y tercer año aprobado.