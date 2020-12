Policía Nacional dio inicio al plan de fin de año en el Caribe Sur / TN8

Desde las 6 de la mañana de este miércoles 30 de diciembre, más de 300 efectivos policiales junto a más de 40 medios de transporte, se dispusieron a iniciar con la cobertura del plan de fin de año.

El objetivo de este plan es garantizar la seguridad ciudadana de cada una de las familias en los siete municipios del Caribe Sur, así lo dio a conocer el Comisionado Mayor Luis Valle, jefe regional de la Policía Nacional.

"Estaremos presente en las terminales de buses, terminales acuáticas, bancos, financieras, comercio, en las carreteras; en los distintos centros recreativos existentes y en cada municipio del Caribe Sur; dispondremos todas las fuerzas policiales, medios de transporte como motocicletas, camionetas y microbús, para que las familias disfruten en paz y seguridad de las festividades de este fin de año e inicio del año nuevo 2021", fueron las palabras del jefe policial.

El mayor Valle recalcó e hizo el llamado a las familias a no descuidar a los menores de edad, a no dejar sin supervisión a los adultos mayores, a no conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad, a los motociclistas a usar el casco de seguridad, tanto el conductor como acompañante.

Luego de la formación del personal policial al mando del jefe regional las fuerzas policiales, se dispusieron ha hacer de este fin de año una celebración de alegría con seguridad, donde partieron los medios junto a los azules favoritos desde la delegación regional héroes y mártinez del 4 de Mayo.