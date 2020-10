Sigue avanzando el proceso de matrículas en colegios de Masaya

Foto: Matrícula en colegios de Masaya / TN8

En la escuela Simón Bolívar, en Masaya, la matrícula escolar está avanzando a buen ritmo, así simultáneamente en los más de 100 centros educativos del departamento.

"Nuestra proyección de matrículas son 106 estudiantes en preescolar formal y segundo y el tercer nivel. Tenemos la matrícula de primaria regular, el cual nuestra meta es 850 estudiantes, según los informes del Ministerio de Educación. Pretendemos superar esta meta, año con año nuestra matrícula ha sido de 900 a casi 1 mil estudiantes. Hemos llegado a tener casi 859 en otros períodos pero estamos optimistas y positivos a superar la meta que el Ministerio de Educación nos ha dado", mencionó Ninosca Nicaragua, directora de la escuela Simón Bolivar.

"Estamos ofertando educación inicial en las edades comprendidas de 3 a 5 años cumplidos, hasta el último día de febrero. También estamos promoviendo lo que es primaria regular de primero a sexto grado donde ya tenemos la mayoría de los estudiantes matriculados", afirmó.

Los padres de familia aprovechan desde tempranas horas llegar al centro de estudio para garantizar el cupo de sus hijos e hijas, además de destacar que confían en la educación de calidad que el Gobierno de Nicaragua garantiza para cada estudiante.

"Ando matriculando a mi niño que gracias a Dios estaba contando su cuarto grado con excelentes notas y pues realmente yo fui estudiante de este centro escolar y desde mi niñez hasta esta parte nunca he tenido queja de la educación, y no me he quejado realmente de la educación del centro, con los profesores muy excelente, ha sido excelente", indicó Lidia Marenco.

Foto: Matrícula en colegios de Masaya / TN8

"Es importante matricular porque hay familias que no tenemos el recurso para matricular en un colegio privado pero a veces no el colegio, sino la forma en que trabajan para que sea un buen estudiante", expresó Gloria Marín.

Aperturan educación de jóvenes y adultos

Este año en la escuela Simón Bolívar los jóvenes y los adultos tendrán la oportunidad de retomar sus estudios en la educación primaria bajo la modalidad nocturna.

"Estamos acá promoviendo la matrícula 2021 para la educación de jóvenes y adultos referente a las modalidades de ciclo. El Ministerio de Educación y el Gobierno preocupado por aquellas personas que están fuera del sistema educativo ha venido dando un proceso de ofertas educativas desde alfabetización Yo Sí Puedo a distintos niveles", dijo Concepcion Solórzano, técnico del MINED.

Cabe destacar que los jóvenes y adultos podrán culminar la primaria en un período de dos años desde el primero al sexto grado.

A nivel nacional la meta de matrícula escolar este año sobrepasa el millón de estudiantes en diferentes modalidades, educación regular, secundaria a distancia y en el campo, así como la educación primaria comunitaria.