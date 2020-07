Calle la Calzada en Granada lució concurrida este fin de semana

Foto: Calle la Calzada en Granada recibe a turistas/TN8

La popular Calle la Calzada de la ciudad de Granada lució concurrida este fin de semana con la llegada de cientos de granadinos y turistas nacionales quienes llegaron a este lugar para compartir en familia y entre amigos la noche de este domingo 19 de julio.

Poco a poco el sector turismo de la gran sultana recupera su normalidad con la afluencia de turistas nacionales, en la zona centro de la cuidad los locales entre ellos, bares, restaurantes y tiendas están tomando medidas de higiene ante el covid-19.

“Vine con mi familia para pasar un momento agradable librándonos del estrés del trabajo, con esto de la pandemia teníamos mucho de no salir, pero bueno como personas responsables tomamos todas nuestras medidas para evitar cualquier enfermedad además que los locales se ven que están bien preparados para a saber atendernos”, dijo Marvin Monjarret.

Los locales han implementado las medidas de higiene orientadas por el Ministerio de Salud (MINSA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre ellas el uso de mascarillas, lavado de manos, desinfección de las áreas y el uso constante de alcohol en gel.

Foto: Calle la Calzada en Granada recibe a turistas/TN8

Diferente espacios recreativos

“Esto es relax, ando con mi esposa y quisimos salir para despejarnos un poco sabemos que el asunto de la pandemia nos afectó bastante a todos, pero creo que lo vamos superando y nuestra situación no es igual a como en otros países así que salimos y vemos que los negocios están muy cuidadosos en ese tema”, dijo Max Vallejos.

Foto: Calle la Calzada en Granada recibe a turistas/TN8

La Calle la Calzada se ubica en la zona centro de Granada e inicia a un costado de catedral en el parque central de la Gran Sultana finalizando en la iglesia Guadalupe en el recorrido de más de 400 metros se encuentran diferentes negocios donde la diversión y gastronomía atrae a cualquiera.

“Es inevitable no venir aquí y no pasarla bien y más ahora porque hay mucha gente queriendo salir a despejarse creo que la mayoría entendemos que el virus no se ira que solo es cuestión de saber cuidar”m manifestó Giovanny Mendoza.