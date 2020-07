Jóvenes con más oportunidades en el ámbito laboral de Estelí

Foto: Jóvenes que culminan carrera técnica en Estelí / TN8

En horas de la mañana del viernes 10 de julio, con un acto especial se realizó la entrega de certificados a 52 jóvenes que culminaron la carrera técnica de su preferencia en el Instituto Tecnológico Francisco Rivera Quintero, "El Zorro", en la ciudad de Estelí.

De los 55 jóvenes que se graduaron, algunos de ellos están laborando en una empresa, otros decidieron emprender su propio negocio, con ese anhelo de superación fueron formados en el Tecnológico de Estelí.

"Como Gobierno estamos comprometidos con los jóvenes principalmente en su formación y capacitación. Hoy podemos ver que se están graduando estos muchachos en las carreras de contabilidad, administración y cocina; nuestra responsabilidad también como centro de estudios es darles cumplimiento a nuestros planes de estudio, a través de las nuevas tecnologías. Ejemplo ahorita con esto de la pandemia hemos hecho uso de las clases virtuales que ha sido una herramienta clave para que estos muchachos hoy culminen sus carreras", dijo Rigoberto Olivas, director del INATEC.

Foto: Jóvenes que culminan carrera técnica en Estelí / TN8

Más oportunidades para un mejor futuro

Los egresados ahora tendrán más oportunidades en el ámbito laboral, con los conocimientos que adquirieron en los tres años que duró la carrera técnica.

"Me siento muy feliz porque esto ameritó un esfuerzo al tener que trabajar y estudiar a la vez, la participación de los maestros fue muy importante porque muchos de ellos invirtieron tiempo extra en nosotros cuando no entendíamos los trabajos o no podíamos llegar a la clase, por alguna situación que se presentó. En el ámbito laboral nos abre nuevas puertas y una mejor condición de vida", expresó Luis Carlos Parrales, egresado de la carrera de contabilidad.

Lograr que el país tenga profesionales de calidad formados con buenos valores para que respeten el pensamiento y la ideología de los demás es la misión de este centro tecnológico.