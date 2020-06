Celebran Día de la Niña y el Niño en escuela especial en Boaco

Foto: Esta es una manera de hacer sentir amados a los pequeños/TN8

Docentes y padres de familias de estudiantes de la escuela especial Lidia Valdivia de la ciudad Boaco, celebraron el Día del Niño y la Niña en ambiente lleno de alegría, donde los infantes participaron en distintas dinámicas.

En esta celebración padres y maestros presentaron números de cantos y bailes, dedicados a los niños de este centro, que quebraron piñatas y disfrutaron de un delicioso refrigerio.

Dentro de esta actividad el Ministerio de Salud, participó con su personal para realizar recomendaciones para la prevención del COVID-19 con el buen lavado de manos, para que los padres de familias les ayuden a sus hijos en las medidas que hay que tomar.

Dando amor a los más chiquitos

"El día de hoy 8 de junio estamos celebrando todos el Día del Niño y la Niña, como parte de una restitución de derechos que brinda este buen Gobierno a cargo del comandante Daniel Ortega. Estamos claros de la situación que está pasando no es nada fácil y aquí nosotros estamos dando la batalla en la educación, en especial tomando todas las medidas preventivas y sanitarias. Esta celebración la hemos logrado gracias a la participación de los padres de familias y maestros", expresó Alba Solano, directora de la escuela especial.

Por su parte Eliu Urbina, padre de familia manifestó: "yo como padre de familia me siento muy alegre de estar apoyando esta actividad aquí en este centro de estudio, ya que la atención que se le da a los niños aquí es excelente, y los niños se sienten muy importantes, y tenemos que destacar el apoyo del MINSA que estuvo presente, y nos estuvo brindando algunas charlas de como combatir lo que es el COVID-19 y yo lo miro muy importante".

"Me siento bien que me estén celebrando el Día del Niño, porque yo me siento niña y estoy alegre porque voy a comer", manifestó Guadalupe Urbina, estudiante de la escuela especial.