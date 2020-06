Entrega de títulos de propiedad en la zona rural de Estelí

Foto: Protagonista recibe título de propiedad en la comunidad Santa Cruz, Estelí / TN8

Los habitantes de la comunidad Santa Cruz, en Estelí, y sus sectores en horas de la mañana del lunes 8 de junio, fueron beneficiados con la entrega de títulos de propiedad con el fin de que las familias puedan contar con la legalidad de sus terrenos.

Esto es parte de la restitución de derechos que se promueve a través de los programas del Gobierno de Nicaragua.

"Me siento contento y le doy gracias a Dios porque ahora que tengo mi título en mano, siento seguridad en que nadie me va a venir a sacar. No me preocupaba por lo que fue una propiedad que le compré a mi padre, pero de igual forma este documento me ayuda para el día en que yo decida vender o herede de igual forma a mis hijos", expresó Salomón Velásquez Espinoza, beneficiado por el proyecto.

Concepción Velásquez es otro de los protagonistas, quien dice sentirse agradecido por parte del Gobierno. Asegura que todo el proceso es gratuito y rápido; “es un bonito regalo en celebración del Día del Padre, mi familia y yo nos sentimos muy agradecidos”, remarcó.

Foto: En la comunidad Santa Cruz, Estelí, se hizo entrega de títulos de propiedad / TN8

Documentación legal

Las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería en el departamento de Estelí aportan gran parte para el desarrollo del país, y para reconocerles ese esfuerzo se les entrego el título de su propiedad que por años anhelaban obtener.

"Hoy los protagonistas son varones en víspera de la celebración del Día del Padre, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo les están haciendo llegar este regalo hasta la comodidad de sus casas, esto no incluye ningún costo y pueden realizar sus trámites de forma rápida. Es válido mencionar que para el departamento de Estelí se asignaron 103 títulos que se estarán entregando en diferentes sectores de la comunidad", expresó Eling Escorcia, miembro de la Promotoría Solidaria en Estelí.

Los beneficiados ahora podrán realizar cualquier trámite legal y formar parte de los proyectos sociales que ejecuta el Gobierno central entre estos mejoramiento de viviendas.