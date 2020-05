Tierras segovianas listas para la siembra del ciclo de primera

Foto: suelos preparados para la siembra/ TN8

Con el inicio del invierno, centenares de pequeños y medianos productores del corredor seco de Nueva Segovia, en Mozonte, Macuelizo y Santa María, iniciaron la siembra de frijoles del ciclo de primera, uno de los rubros prioritario en el menú de los nicaragüenses.

Ocotal aunque no es un municipio netamente productivo, en algunas zonas de la ciudad pequeños productores se preparan para la siembra agrícola del periodo de primera con muchas expectativas de que este año habrá un buen invierno.

José Luis Zamora Rodríguez, es un pequeño productor dueño de una finca productiva ubicada al noroeste de la ciudad, durante la presente cosecha contará con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la implementación de bancos de semillas para la venta a otros productores.

Foto: pequeños productores se preparan para la siembra agrícola del periodo de primera/TN8

“Esta es la primera experiencia con el INTA y hemos tenido buenos resultados, porque ya hemos abastecido a otros productores con semillas de frijol para la siembra de primera. Estamos luchando, sembrando para seguir abasteciendo", expresó

Granos básicos

Zamora dijo que ya están preparando los suelos para la siembra esperando que el invierno sea óptimo y pueda cumplir con las expectativas de rendimiento y calidad de cosecha de 4 manzanas de frijoles y maíz.

“No solo estamos pensando en nosotros, sino en la población, que no produce y que esperan que el productor siembre, saque la cosecha para que ellos puedan tener el alimento en su mesa; una obligación y contribución de nosotros como productores para que las familias tengan sus alimentos”, consideró.

Foto: suelos listos para la siembra, que el invierno sea óptimo/TN8

A la producción de granos básicos don José Luis le suma la crianza de ganado el que se vio afectado durante la pasada sequía “este año esperamos buenas lluvias para la producción de suficiente pasto, alimentar a las reses y lograr una mejor producción de leche y carne”, anotó.

"Vivimos y trabajamos con cuidado, protegiéndonos y acatando las orientaciones del Ministerio de Salud, lavándonos las manos, guardando distancia de larguito, pero el trabajo no se detiene, tenemos que seguir adelante porque si no, no nos vamos a morir de coronavirus, sino de hambre”, concluyó.