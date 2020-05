Accidente de tránsito deja a mujer con pierna cercenada en Managua

Foto: de manera imprudente mujer cruza la vía/TN8

Con la pierna derecha prácticamente cercenada resultó una mujer de aproximadamente 36 años de edad, al cruzar la vía de manera imprudente, provocando que el conductor una unidad de transporte urbano colectivo, que cubre la ruta 110 la atropellará, el hecho ocurrió justo frente a los antiguos Juzgados.

Te puede interesar: Motociclista resulta lesionado tras ser impactado en Jinotepe

Testigos del sangriento suceso relataron, que el conductor de la unidad estaba subiendo a dos pasajeros cuando la mujer cruzó la vía corriendo, y se pasó frente al bus cuando esté estaba arrancando para continuar su marcha, lamentablemente la mujer de identidad aún desconocida se resbaló y quedó bajo las pesadas llantas, que pasaron sobre su pierna.

Foto: Mujer cruza la vía de manera imprudente, es atropellada por una ruta/TN8

Pasajeros que iban en la unidad aseguraron, que el conductor no logró ver a la mujer, ya que ella cruzó rápidamente, porque otros vehículos que iban circulando, no tuvieron la cortesía de detenerse para cederle el paso.

" La señora se bajó del mismo bus que yo, ambos íbamos a cruzar, pero como iban pasando carros yo me detuve, pero ella se cruzó, como los carros no le dieron pasada, entonces se pasó corriendo, el bus estaba parqueado, pero cuando ella logra cruzar se le paso por enfrente al bus, el conductor no logró verla, él ya iba arrancar cuando la mujer cae al suelo y le pasaron las llantas, gracias a Dios que el conductor apenas iba arrancando porque si no estuviera muerta" expresó un testigo.

Investigaciones

Al lugar se hizo presente una unidad de Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios a la mujer, que sobrevivivó de milagro y fue llevada en estado delicado al hospital Fernando Vélez Paíz, para que médicos especialistas la atendieran de emergencia.

Foto: Unidad de la Cruz Roja se presentó al lugar para trasladar a la lesionada/TN8

Por su parte el conductor del bus muy nervioso comentó "todas las personas vieron que la señora se pasó corriendo, yo sinceramente no le vi, al parecer ella cuando cruzó, se cayó y terminó en las llantas cuando ya iba arrancar, porque en ese momento estaba subiendo a unos pasajeros, nadie le quiere hacer daño a nadie, me siento muy mal por lo que pasó con la señora, porque nunca había estado involucrado en un accidente".

Por su parte agentes de tránsito nacional harían las respectivas investigaciones de este caso para determinar las verdaderas causas que lo provocaron.

El llamado a todos los peatones se ha utilizar los puentes peatonales y a fijarse bien a ambos lados de la carretera antes de cruzar vía, para evitar este tipo de accidentes que en ocasiones deja víctimas mortales.