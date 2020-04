Gobierno entrega a población esteliana paquetes alimenticios

Foto: Entrega paquetes alimenticios en barrios de Estelí/TN8

En los 73 barrios de la ciudad Estelí y sus comunidades se están entregando los paquetes alimenticios a personas de escasos recursos, con discapacidad y madres de héroes y mártires.

“Una entrega que hacemos con mucho amor a todas las familias de los diferentes barrios y comunidades de Estelí. Este es un proyecto de parte de nuestro gobierno central que se le brinda a la población todos los meses del año, para apoyarlos con las necesidades del hogar, porque no todos tienen igual capacidad económica", expuso Quiara Cano, promotora solidaria en Estelí.

Paquetes complementarios para sustentar a la familia.

Para la población la entrega de estos paquetes viene a sustentar algunas necesidades en la familias. Antes era difícil para ellos poder comprar los productos, pero ahora son beneficiados.

"Me siento bien porque con los diferentes programas que ha ejecutado nuestro gobierno he salido beneficiado, si yo me encuentro enfermo vienen los médicos y ahora con este paquete alimenticio me ahorro la compra de los alimentos básicos en mi hogar", dijo Don Isidro Gámez, beneficiado.

Resolver una necesidad

De la misma manera María Herrera expresó que este programa viene a resolver una necesidad. “En mi caso que tengo al niño con esta condición física y para las personas que tenemos necesidad esta ayuda nos llega a tiempo”, mencionó.

Personas de la tercera edad beneficiadas.

"Un millón de gracias a nuestro presidente por enviarnos este paquete, sabemos que él está pendiente de todos. Le pedimos al Señor que le dé más bendiciones de las que le ha dado, porque como Gobierno lo necesitamos todo el tiempo y el así nos está demostrando de que si nos escucha", afirmó Esteban Castro, beneficiario del programa de alimentación.

También se les brinda una atención médica especializada, para aquellos que padecen de una enfermedad crónica.