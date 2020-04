Promotoría Solidaria realiza entrega de medios auxiliares en Nandaime

Foto: Jóvenes de Promotoría Solidaria hacen entrega a un señor de Nandaime de una nueva silla de ruedas / TN8

La Promotoría Solidaria visitó muchos hogares del casco urbano y de las diferentes comunidades de la zona rural de Nandaime, para hacer efectiva la entrega de medios auxiliares a personas que lo necesitaban.

María del Carmen López, protagonista de este beneficio entregado por el Gobierno central a manos de la Promotoría Solidaria, lloraba no de tristeza o dolor, sino de felicidad por tener un medio por donde moverse en toda su humilde casa, ya que se encontraba postrada en una cama y tenía que valerse de unas viejas muletas que les habían prestado. Todo eso cambió en su vida, decía con mucha alegría.

Las familias y principalmente los beneficiados, expresaron este lunes sentirse muy felices por este regalo llevado hasta la comodidad de su hogar.

Alegría en cada vivienda

Reynaldo Alejandro López Morales, otro de los beneficiados, dio gracias por todo el trabajo que viene realizando el Gobierno del presidente Daniel Ortega por invertir y ayudar a cada persona que necesita de un medio como este.

"Yo tengo una silla que me prestaron, pero de repente me viene a decir que la van a ocupar y otra vez a mantenerme sentado todo el día. Hoy ya no será así", refirió.

Foto: Jóvenes de la Promotoría Solidaria hacen entrega de medios auxiliares, como sillas de ruedas, a personas que lo necesitan en Nandaime / TN8

Carmen Velásquez, de la comunidad Mancarón, fue beneficiada con este medio auxiliar y decía que "Dios bendiga a la pareja presidencial y a todos los que día a día hacen el esfuerzo para cumplir con cada orientación y así las familias reciban muchos beneficios".

Juana Francisca Acosta García, familiar de un beneficiado, dijo que ahora su pariente tendrá una mejor forma de vida, porque solo acostado en su cama permanecía, y para moverlo tenían que levantarlo en peso. Eso ya no se hará más, porque tendrá cómo movilizarse y así poder llevar una mejor calidad de vida.

Pedro Chávez, un ancianito con más de 80 años, dijo que daba "infinitamente gracias a Dios y al presidente" por ese regalo. "Aunque tal vez ya no lo disfrute mucho, ya estoy viejito pero se le agradece de corazón por todo lo bueno y bonito que hace por las familias nicaragüenses".

En total en el municipio Nandaime se hizo entrega de 15 sillas de ruedas a igual número de personas con discapacidad.