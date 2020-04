Capitán Hilton Manzanares es homenajeado en León

Foto: TN8

La caravana salió de la ciudad de León hasta llegar al cementerio de la comunidad Lechecuagos, donde efectivos policiales y autoridades del Frente Sandinista rindieron homenaje al Capitán Hilton Rafael Manzanares Alvarado.

Héroe de la Paz, como parte de la conmemoración se colocaron ofrendas florales en la tumba del oficial caído en cumplimiento del deber.

"Rindiendo homenaje a un hombre que entregó su vida por la paz, a un héroe de la paz, a un héroe de vida, a un héroe de esa ruta indetenible que viene construyendo el pueblo nicaragüense liderado por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, para lograr la felicidad, el bienestar, la prosperidad, la tranquilidad de las familias nicaragüenses",resaltó Evertz Delgadillo, secretario político departamental del frente sandinista en León.

"Así como nuestro hermano Hilton Rafael Manzanares ofrendara su vida hace dos años por la paz, este pueblo a través de su historia cuenta con hombres y mujeres que también han ofrendado su vida para cosechar este modelo de paz, este modelo cristiano, este modelo solidario", agregó Delgadillo.

A la actividad asistieron la madre de Hilton, doña Luz Marina Alvarado, sus hijos y esposa, quienes también realizaron tributo a su familiar.

"Yo me siento muy orgullosa, ante todo le doy gracias al Señor porque me tiene con fuerza, porque este golpe que me dieron fue muy fuerte, yo me siento bastante bien con la fuerza de ustedes y de Dios, porque toda mi militancia y mi gobierno, no me han dejado sola", destacó.

Un hombre entregado a su patria

El comisionado mayor Fidel Domínguez destacó el compromiso y servicio hacia la población que tenía en capitán Manzanares.

"Hilton Manzanares no ha muerto, él está vivo en los corazones, en las actuaciones de cada hombre y de cada mujer policía. Está mañana hemos venido a rendirle homenaje sobre todo compañeros policías, hombres y mujeres, hemos venido a reafirmar nuestro compromiso de seguir el ejemplo, la firmeza, la lealtad, para con nuestro pueblo, para con nuestro buen gobierno", reiteró en jefe de la policía de León.

La inspectora de la Policía Nacional, Eliet Lorena Torrez Laguna, laboró 9 años en la brigada especial junto a Manzanares y recordó el amor que le tenía a la institución policial.

"Hilton era un compañero bien unido con todos, trabajé con él en binomio, trabajamos en antidisturbios, él perteneció al TAPIR, fue un excelente compañero, todos tenemos presentes de que Hilton Manzanares era solidario, era entregado a nuestra policía y ese es el legado que nos ha dejado y el legado que seguiremos teniendo", concluyó.