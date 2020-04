Familias disfrutan la tarde del domingo en centro recreativo Xilonem

Foto: TN8

Este fin de semana, decenas de personas realizaron una visita al centro recreativo Xilonem, para disfrutar el tiempo libre recreándose y compartiendo un momento agradable en familia.

"Ando con mi familia, mi marido, mis dos hijos y está bonito, está alegre el ambiente. Venimos desde como a las 11 y hemos disfrutado el momento que hemos estado, está sano, limpio", expresó María Adelina López, originaria del municipio La Concepción, en Masaya.

"Andamos con nuestros primos, estamos pasándola alegre, aquí es bien bonito, bien aseado, todo la higiene que le hacen, la gente que la basura la echan en su lugar", manifestó Asmani Reyes, de la comarca Los Vanegas, quien aseguró que con regularidad visitan el centro recreativo.

El personal a cargo del funcionamiento adecuado del espacio familiar orientan a los visitantes las medidas que deben practicar para garantizar la seguridad de la familia o grupo de amigos, así como las normas establecidas para el uso de las piscinas.

"Cuidar a los más pequeños del hogar, el tipo de vestuario que vamos a utilizar y no ingresar alimentos; si no saben nadar indican que no entren a las profundidades", indicó la joven Tania Molina, quien viajó de La Borgoña, ubicada en Ticuantepe, al kilómetro 17 de la carretera a Masaya con sus hermanos, cuñadas y su novio para disfrutar de un buen chapuzón en Xilonem.

En el centro recreativo administrado por el Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, están a disposición una piscina de 2.25 metros de profundidad y otra de 3.25 metros de profundidad para el uso de jóvenes y adultos y una más para el uso exclusivo de los niños.

En este sitio las familias tienen la opción de llevar sus alimentos o solicitar el servicio de alimentación en los kioscos que cada fin de semana los emprendedores apoyados por INTUR establecen.