Gobierno electrifica comunidades en el occidente de Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua por medio de ENATREL inauguró un proyecto de electrificación en la comarca Los Panales del municipio de El Sauce del departamento León.

"Dandole gracias a Dios y a nuestro Gobierno, que ha sido el único que ha estado con los pobres, que ha conocido con nosotros. La alcaldesa tambien que ha puesto de su parte, yo me siento agradecido con todos hoy, gracias a Dios, porque Dios primero y después nosotros. Yo me tropezaba por muchos años y hoy mis ojos ven el progreso. A nosotros nos ayuda en la comarca, ahora no estaremos a oscuras", expresó, Gonzalo Rocha, de 81 años.

La alcaldesa Rosa Amelia Valle dio por inaugurada la obra que beneficia a 23 hogares de los caseríos Los Rochas, familias que desarrollarán una mejor condición de vida.

Otros proyectos

"Claro es un beneficio para toda la comunidad, para el pueblo, que el Gobierno Revolucionario nos ha dado la mano. Es un buen Gobierno que mira por los pobres. Esto es un beneficio y la luz es un beneficio para todos nosotros, porque de ahí sacamos a nuestros negocios, sacamos la venta, los helados. Es un sueño, hasta que la logramos", comentó Felix Martinez, de 76 años, protagonista del proyecto social.

El Gobierno realizó una inversión de más de un millón 370 córdobas para llevar el progreso el occidente de Nicaragua.

"El dia de hoy estas familias son beneficiadas en este proyecto de caserío Los Rochas, pero tambien tenemos en ejecución 2 caseríos más en esta misma comarca de Los Panales. Tenemos el caserío de Panales 2 y la Cooperativa 19 de Julio. Posiblemente a medio de año vamos a realizar esas inauguraciones, por parte de ENATREL y del presidente Daniel Ortega y Compañera, Rosario Murillo", comentó, Rosa Amelia Valle, Alcaldesa del Suace.