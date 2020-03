10 Familias en San Fernando recibieron las llaves de su nueva casa

Foto: TN8

Las pasadas lluvias del año 2019 pusieron dejaron diferentes estragos en algunas zonas del país, nadie quería perder sus enceres por las correntadas, sin embargo hubo varias viviendas afectadas, por lo que en San Fernando, uno de los municipios de Nueva Segovia, 10 protagonistas recibieron una vivienda nueva la tarde de este jueves 12 de marzo..

La actividad se realizó con la participación de las autoridades del gobierno municipal, cabe mencionar que el modo de adquisición del inmueble fue muy favorable para quienes hoy gozan de una vivienda digna. Pero es importante destacar que el proyecto total se desarrolló con una inversión de 1 millón 670 mil córdobas, por parte de las autoridades.

Danilo Centeno Sevilla, alcalde de San Fernando, subrayó que en el marco de atención a familias en situaciones vulnerables, la municipalidad realizó la construcción de diez viviendas, beneficiando a igual numero de protagonista, siendo valoradas en 170 mil córdobas cada una de casas.

Gracias los esfuerzos y la calidad de vida humana que promueve nuestro Gobierno, es que son posibles los proyectos como este, que garantizan bienestar y seguridad para nuestras familias, Centeno hizo mención de que por cada protagonista su aporte fue valorado en mano de obra, por lo que los gatos de construcción fueron subsidiados por la municipalidad, a través de las transferencias nacionales.

"Agradecida hoy recibí las llaves de mi casita, un sueño que anhelé por años, las condiciones que tenía anteriormente no me permitían vivir tranquilamente con mi familia, ya que en temporadas de inviernos se nos mojaban todos nuestros enceres, pero hoy gracias al Gobierno de Nicaragua y a nuestro alcalde es posible contar con una casa digna. que me brinda seguridad y tranquilidad", manifestó con rostro de alegría Cándida Rosa García Vásquez, quien recibió las llaves de su nueva casa.

Las construcción de estas viviendas se dieron en las comarcas Santa Clara, Aranjuez y San Nicolás, del municipio de San Fernando, las viviendas fueron construidas de material concreto y las mismas cuentan con dos cuartos, una sala y los servicios básicos de agua, energía eléctrica y letrina.