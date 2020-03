Visitan centros asistenciales para evaluar los programas de salud

Foto: TN8

La atención de calidad y calidez en los centros asistenciales de todo el país es una prioridad para el Gobierno de Nicaragua, es por esta razón que la asesora presidencial en temas de salud, Dra. Sonia Castro, durante esta semana ha realizado visitas a diferentes puestos de salud, casas maternas y hospitales en el departamento de Masaya.

Este jueves 12 de marzo la visita correspondió al centro de salud en Masatepe y la casa materna, la población valoró de positivo la visita y la atención que han venido recibiendo en las distintas especialidades.

"Me la han atendido bien y me le han dado el medicamento, son tres niños los que tengo y siempre los he traído aquí, todo bien, me le van a hacer exámenes, para mí que no tengo un compañero que está asegurado, pues ha sido una gran ayuda porque aquí me los pueden ver gratis", mencionó Mayra Muñoz Osorio.

"Decidí traerla porque los niños se complican con facilidad, es mejor estar vigilantes, yo siempre me he sentido bien atendida, he venido a ginecología y pediatría, si nosotros vamos a la farmacia el medicamento se va a pagar", mientras que en estos centros la medicina es gratuita, según manifestó Elizabeth Chávez.

Garantizando la salud del pueblo

"Vamos a visitar todos los territorios, los municipios, con el objetivo de evaluar el desarrollo de nuestros programas de salud... hemos tenido en Masatepe buena opinión de la población sobre el personal, buena opinión del pediatra, siempre hay cosas que mejorar, en cuestión de la espera, entrega de medicamentos, para que nadie se vaya sin sus medicamentos", mencionó la compañera Sonia Castro.

Castro destacó que estas visitas continuarán en el país, también conversó con la red comunitaria, hombres y mujeres encargados de llevar a las comunidades los programas de salud, destacando su labor y dijo que están enfocados en continuar velando por el bien de las familias y el control de las enfermedades, sobre todo las transmitidas por los mosquitos.