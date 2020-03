Calles adoquinadas en Estelí mejoran acceso a zonas productivas

Foto: TN8

Un proyecto de adoquinado en el barrio Dios Proveerá, en Estelí, fue inaugurado por las autoridades municipales y habitantes, en horas de la tarde del jueves 5 de marzo.

Las tres veces heroica ciudad de Estelí, ha tenido una importante transformación en las vías de acceso en cada barrio y comunidad, mejorando así la forma de vida de cada persona.

Son 7 cuadras de adoquinado que se realizaron con una inversión de más de 4 millones de córdobas, los beneficiados son 1 mil 80 protagonistas, de igual forma los obreros que todos los días trabajan en las fabricas de puros cercanas a la zona de donde se inauguró el proyecto.

Más proyectos para este 2020

"Gracias a Dios estamos cumpliéndole a las familias como Gobierno Sandinista y todo este año 2020 vamos a seguir llevando más proyectos en los barrios que faltan, la idea es que toda la población cuente con los servicios básicos en sus viviendas para mejorar sus vidas", refirió el Cro. Francisco Valenzuela, alcalde de la ciudad de Estelí.



Una espera que valió la pena para los habitantes del barrio Dios Proveerá y también para quienes transitan a diario hacia las fabricas procesadoras de tabaco para la exportación, porque han sido adoquinadas y encunetadas las calles.





“Antes por este barrio era difícil pasar, por aquí no circulaban los vehículos, los cadetes de taxi no les gustaba venir hasta aquí, nuestros hijos, en la temporada de invierno, llegaban a los centros escolares con los uniformes lodosos, pero ahora es diferente, no solos nosotros somos beneficiados también la población de Estelí, hay negocios de ropa y calzados, de comidería, además son cientos de trabajadores que vienen a las fábricas elaboradoras de puros, le damos las gracias al presiente Daniel Ortega”, dijo Sandra Gutiérrez, una de las habitantes beneficiadas con este proyecto.

Esto viene a beneficiar sustancialmente a las familias, sus viviendas tendrán un valor mayor desde el punto de vista monetario y a la vez podrán establecer sus pequeños negocios.