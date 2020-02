Comunidad Lodo Negro, en Boaco, ya cuenta con energía eléctrica

Foto: TN8

El Gobierno de Nicaragua a través de ENATREL realizó la inauguración del proyecto eléctrico en la comunidad Lodo Negro en el municipio Boaco, con la participación de todos los protagonistas que ya gozan de este servicio por primera vez en sus hogares.

Con un monto de más 4.8 millones de córdobas se construyeron 3.6 kilómetros de red que beneficiarán a 293 protagonistas que habitan en 56 viviendas.

"Me parece muy bueno este proyecto ya que desde que yo me acuerdo no teníamos luz eléctrica y gracias a Dios ya hay energía, y esto nos viene a beneficiar en todo, por que podemos salir adelante, porque ahora ya tenemos dónde conectar aparatos electrónicos, refrigeradoras y ya uno puede poner su venta y salir adelante económicamente", manifestó Arelis Téllez, protagonista.

Desarrollo para la sociedad

"La luz eléctrica es muy importante por el avance en la comunidad, por parte del Gobierno, de esta forma podemos tener nuestras cosas; una refrigeradora, trabajar en ebanistería y es maravilloso tener este Gobierno por que mira por la gente pobre que necesita de la energía", expresó José Reyes, protagonista.

"Yo ni en sueño creí tener energía, pero ahora es una realidad esto porque lo estamos viendo y el líder que tenemos, el comandante Daniel, mira por la gente del campo y se ve el cambio en las comunidades y esto uno lo ve y lo toca si quiere, y no es un disco rayado que se va hacer, sino que se hace", afirmó Reyes.

"Es un gran avance a las familias que han salido beneficiadas directa e indirectamente, es un avance para cada uno de nosotros, los niños por primera vez verán la luz eléctrica y las otras personas que tuvieron mucho tiempo sin energía, pero ahora podemos ver con nuestro comandante esta luz que nos prometió. Es un proyecto más, gracias al Gobierno, gracias a nosotros como comunidad que siempre estamos apoyando", concluyó.