Dan a conocer plan para prevención de incendios forestales en Telica

Foto: TN8

En el municipio Telica se dio el lanzamiento oficial del plan de prevención y control de incendios forestales y agroforestales, en el que participaron familias de las distintas comunidades que trabajan en la protección y conservación de los recursos naturales.

La delegada del Instituto Nacional Forestal (INAFOR), destacó la importancia de los comunitarios en el cuido de los bosques.

“Los miembros de las comunidades son los principales guardianes del recurso forestal y de sus áreas, entonces tenemos que continuar trabajando juntos en la prevención. Es difícil y ustedes más que nadie saben, cuánto cuesta físicamente para ustedes, el atender un incendio”, agregó Martha Toruño.

La campaña departamental contempla preparar y brindar herramientas de trabajo a voluntarios que habitan en las zonas más vulnerables.

“Las brigadas hoy en día están capacitadas, preparadas y entrenadas, para ir a atacar esos incendios forestales, a través de las instituciones del Gobierno hemos hecho esfuerzos para capacitarlos, dotarlos de material y equipamiento a través del INAFOR, para que ellos puedan ir a las comunidades y también formar las brigadas municipales que tenemos y los que son voluntarios, que también nos apoyan”, destacó la alcaldesa de Telica, Marbelí Ríos.

Compromiso de trabajo

“Quiero decirles que me siento orgulloso de ser brigadista, porque somos personas que estamos preocupados por el medio ambiente y qué mejor haciéndolo de esta manera, en la cuna de Miguel de Larreynaga. Quiero decirles en nombre de las brigadas, que no se preocupen, aquí está el pueblo, esta es una chispa que no ha encendido, pero sí estamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias, no esperando un pago", expresó Benancio Delgado, brigadista comunitario de Telica.

"Nuestro pago es ver las bellezas naturales que están en las cordilleras de Los Maribios, donde nosotros estamos haciendo presencia diaria, formando grupos de personas donde estamos protegiendo el medio ambiente”, afirmó Delgado.

Otras instituciones que velan por la preservación del medio ambiente participaron del encuentro, entre ellos miembros de la Dirección General de Bomberos, el destacamento militar del segundo comando regional del Ejército de Nicaragua y la Defensa Civil.