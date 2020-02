Las manos trabajadoras de la joven Rita en Nueva Guinea

Foto: TN8

Rita del Socorro, de tan solo 24 años, habitante de la comunidad El Verdún, en Nueva Guinea, nos facilitó parte de su tiempo para conocer de qué forma se gana la vida.

Rita sonríe y dice: "Yo trabajo como hombre, ¿cómo así? Sí, me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana; les dejo el alimento preparado a mis dos hijos y me largo con mi machete afilado y mi lima".

"Yo trabajo desde las 5 en punto hasta las 2 de la tarde, chapiando (cortando) potreros. Este oficio lo aprendí a mi padre, ya que cuando era niña me gustaba acompañarlo y decidí aprender y ahora me gano la vida rozando, arrancando yuca, frijoles, malanga; cargo quintales como un hombre. Dios me da la fuerza", comenta con orgullo esta joven mujer trabajadora.

El lado más dulce de Rita

"Pero también realizo dulces como cajeta, caramelos, buñuelos; entre otros, todo lo que hago se vende, aprovecho de vender después de las 2 de la tarde cuando ya he venido del campo", continúa comentando Rita.

Agregó que es una mujer ocupada pero le gusta cada día aprender algo nuevo, por eso decidió estar presente en un taller de bisutería impartido por el Ministerio de Economía Familiar (MEFCCA), asegurando que va a aprender.

"Nunca es tarde y estoy interesada en un préstamo para ampliar más el negocio y lograr comprar accesorios y poner en práctica lo aprendido. Gracias al Gobierno por preocuparse por nosotras, en particular las mujeres", detalló.

El programa de préstamos de parte del Ministerio de Economía Familiar ha permitido que muchas mujeres salgan adelante, las que además reciben orientación y capacitación para ser competitivas en el campo laboral.

Rita es un vivo ejemplo de lo que significa ser mujer trabajadora en Nicaragua.