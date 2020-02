Bomberos de Chinandega celebran los 65 aniversarios en unidad

Foto: TN8

La Asociación Civil del Cuerpo de Bomberos Voluntarios ACCBV y el cuartel de la Federados de Bomberos de Chinandega, celebraron en unidad hoy 09 de febrero, el 64 aniversarios de fundación.

El único enemigo que tenemos los bomberos se llama “El Fuego” expresó el comandante Ramón Landero Pichardo, Director General de la Dirección General de Bomberos DGB durante el acto central de aniversario, en las inmediaciones de la iglesia Guadalupe, de Chinandega, lugar de encuentro de los dos cuarteles.

“Aquí estamos los bomberos pertenecientes a Asociación de Bomberos Voluntarios, Bomberos Unidos Sin Fronteras, Federación de Bomberos de Nicaragua, Benemérito Cuerpo de Bombero, y Dirección General de Bombero del Ministerio de Gobernación unificados con la misión de responder con prontitud, calidad, calidez y humanismo, a las emergencias que la población demanda”.

Celebran el día del bombero como una familia

El comandante Landero, recalco que este aniversario será una fecha histórica la familia de bomberos de Nicaragua, “hoy desfilamos unidos por las calles de la ciudad de Chinandega, y decirles que aquí estamos como una familia sirviendo al pueblo, sin distinción político, y religiosa para proteger la vida y sus bienes”.

Landero, recordó que en el año 2007 existían a nivel nacional 32 cuarteles de bomberos que no lograban cubrir en su totalidad las emergencias, y destaco que el 2020 el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación tiene previsto construir 24 estaciones más, entre ellas; La Paz Centro, Mateare, y Kukra Hill, para un total de 101 estación bomberiles con cobertura en el territorio nacional.

Construirán subestaciones bomberiles

El comandante Álvaro Narváez, jefe de la ACCBV informo que la institución tiene previsto zonificar los servicios de los bomberos y con ello la construcción de subestaciones en aquellos lugares con mayor actividad económica,

“Hoy estamos ratificando la unidad de los bomberos de Chinandega, con quienes hemos trabajado coordinados para brindar un buen servicio a la comunidad con un solo sentido, “salvar vidas y bienes”



La sargento Junieth Sequeira Munguía, con 25 años de pertenecer a la DGB se mostró orgullosa por la unificación del gremio bomberil.

“Siempre dicen que nos limitan en cuanto a la fuerza, e igualdad de género pero en mi experiencia como mujer yo trabajo a la par de los hombres y ha sido una experiencia grandiosa. Un reto que se pone uno mismo para ejercer mejor su trabajo día a día en cualquiera de las áreas que se nos asigne”, mencionó.

Una delegación de bomberos de Canadá, asistió al evento, entre ellos Jenn, una mujer bombero que lleva 7 años trabajando con los bomberos de Nicaragua, dijo que se enamoró del trabajo que con pasión y desempeño realizan los bomberos de este país, para ayudar a su gente, “me encanta que la gente de aquí, todos se ayude a sí mismo. La unidad de la comunidad es increíble. Me gusta ayudarles y verlos crecer juntos por eso me enamore de este lugar. En cuanto a la experiencia, Jenn aseguro que la han cuidado muy bien durante su estadía en el país centroamericano con quien ha realizado trabajo conjunto y he aprendido también mucho de ellos” expreso.



En Chinandega, se celebra el día del bombero, en ocasión al voraz incendio, ocurrido el 06 de febrero del año 1927 por la guerra constitucionalista de la época entre liberales y conservadores, que dejó como saldo más de 14 cuadras del centro urbano de la ciudad de Chinandega en ruina, tras registrarse un voraz incendio de gran proporción.

El desfile de aniversario inicio a las 10:00 de la mañana, con la participación de 300 bomberos, que desfilaron con sus unidades por las principales calles de la ciudad y finalizo después del medio día con una demostración. Al evento asistieron autoridades religiosas, militares y municipales.