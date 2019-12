Autoridades de Matiguás compartieron con madres de héroes y mártires

Foto: TN8

Una jornada amena, en compañía de la Juventud Sandinista 19 de Julio, autoridades locales pasaron las madres y padres de los Héroes y Mártires de Matiguás, sandinismo histórico y el adulto mayor.

Estos acudieron este sábado a un almuerzo en el Centro Recreativo de Matiguás, como parte culminante de una serie de homenajes que la Juventud les venía brindando como reconocimiento a la valentía con que actuaron sus hijos, e igual al sandinismo histórico que luchó por la libertad y la paz que hoy se goza en Nicaragua.

“Yo me he sentido muy bien. Como madres nos sentimos bien que recuerden a nuestros hijos, que no se queden en el olvido. Ahora siento que los están recordando con más afecto”, manifestó Doña María Martínez, madre de héroes y mártires.

Martínez señaló que todo el mes de diciembre fue para ella un mes de homenajes por parte del Gobierno Sandinista.

“Me siento conforme porque estoy viendo realizados los sueños de nuestros hijos, que era ayudarle a la gente más pobre, porque ellos se fueron (a la montaña) por eso”, afirmó.

Lee también: "Casas para el Pueblo" construye las primeras viviendas en Matiguás

En este acto de cariño, no menos contenta se mostró la señora Guadalupe Pineda, madre de héroe de Pancasán. Ella dijo sentirse satisfecha, sobre todo por el apoyo que reciben de parte del buen Gobierno.

“Hay que darle gracias a Dios porque tenemos un líder máximo y una lidereza máxima, como el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, quienes se acuerdan de los padres de aquellos que dieron su vida por esta Revolución. Nos hemos sentido contentos porque la mayoría de los compañeros han retomado como propia esta celebración", refirió Esteban Pérez, padre de joven caído en gesta heroica.

El dirigente de la Juventud Sandinista, Teodoro cruz, aseguró que existe un compromiso con los héroes, de darles acompañamiento a sus padres.

“Hoy aquí la Juventud Sandinista, la Juventud Nicaragüense, está diciendo presente para seguir luchando por esos sueños, por esos ideales de justicia y amor”, aseguró.

Orozco catalogó a estos adultos mayores como una reserva moral e histórica del Frente Sandinista en la cual se inspira la Juventud.