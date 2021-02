¿Qué nos trae Marzo? Descubrí los estrenos que Netflix tiene para vos / Infobae

Netflix renueva su catálogo cada mes y durante marzo de 2021 no será la excepción, así que aunque tendremos que esperar un mes más para disfrutar de la segunda temporada de Luis Miguel: La serie.

Sí que podremos ver algunos clásicos y varias novedades que harán que no puedas despegarte de la pantalla y lo mejor de todo es que habrá producciones para todos los gustos, desde historias de terror, dramas románticos, documentales y hasta series de acción.

El sol sigue brillando. Este es el primer vistazo de la temporada 2 de ‘Luis Miguel: La serie’. En Netflix el 18 de abril. pic.twitter.com/5CiQOf6ZJ2 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 24, 2021

En marzo de 2021, Netflix puso especial atención a las producciones originales como Sky Rojos, una serie de los creadores de La casa de papel que sigue la vida de un grupo de mujeres que escapan de un proxeneta mientras buscan su libertad.

También habrá algunos clásicos como la saga de Karate Kid que llega solo a dos meses del éxito de la tercera temporada de Cobra Kai. Aquí te decimos cuáles son los estrenos de Netflix durante marzo de 2021:

Series

The One- 12 de marzo

El reino perdido de los piratas- 15 de marzo

Sky Rojo- 19 de marzo

Fórmula 1: Drive to Survive (temporada 3)- 19 de marzo

¿Quién mató a Sara?- 24 de marzo

Los irregulares- 26 de marzo

Haunted: Latinoamérica- (próximamente)

Nailed it: Problema doble- (próximamente)

Películas

Unas de las más esperadas son las de la saga de Karate Kid, en la que se ve la historia de Daniel LaRusso, quien llega a Los Ángeles cuando es un niño y se convierte en víctima de ataques del grupo de estudiantes de Cobra Kai hasta que entrena con el profesor Miyagi y se convierte en un experto de artes marciales.

Karate Kid- 1 de marzo

Karate Kid II- 1 de marzo

Karate Kid III- 1 de marzo

Moxie- 3 de marzo

¡Hoy sí!- 12 de marzo

Akelarre- 11 de marzo

Sin hijos- 19 de marzo

El campamente de mi vida- 26 de marzo

Un viaje pesado- 26 de marzo

Fans de Sherlock, hay un grupo de chicos que investigan crímenes inexplicables. ‘Los irregulares’, en Netflix el 26 de marzo. pic.twitter.com/UQlrXsotXn — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 22, 2021

Anime

Titanes del Pacífico: Tierra de nadie- 4 de marzo

Dota: Sangre de dragón- 4 de marzo

B: The Beginning (Temporada 2: Sucesión)- 18 de marzo

Documentales

Biggie: I Got a Story to Tell- 1 de marzo

Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones- 3 de marzo

Last Chance U: Basketball- 10 de marzo

Es personal- 15 de marzo

Operación Varsity Blues: Fraude universitario en E.U- 17 de marzo

Seaspiracy: La pesca insostenible- 24 de marzo

Not a Game- 31 de marzo

Infantil

Entre las producciones más esperadas en esta una en la que trabajó Michelle y Barack Obama de la mano de Netflix. En esta serie la ex primera dama conoce a unos personajes llamados Waffles y Mochi, quienes tienen el sueño de convertirse en chefs: “En muchos sentidos, este programa es una extensión de mi trabajo para apoyar la salud de los niños como Primera Dama y para ser sincera, desearía que un programa como este hubiera existido cuando mis hijas eran pequeñas”, escribió Michelle Obama.

Aquí la lista de lo dedicado a los pequeños del hogar:

Los fantasmas de la ciudad- 5 de marzo

Waffles y Mochi- 16 de marzo

Country Comfort- 19 de marzo

Las travesuras de Peter Rabbit- 31 de marzo

Agencia de secreto de control mágico- próximamente

Alien TV (temporada 2)- próximamente​