"Gracias a mis lentes ya voy a poder leer la biblia", fueron palabras de Zayda Hurtado. / Foto: TN8

Más de 150 nicaragüenses fueron beneficiados con lentes de lectura, en una jornada de salud visual que se realizó en el Centro de oftalmología Sandino.

En este centro diariamente se reciben a más de 100 pacientes provenientes de las diferentes zonas del país.

Entrega de lentes

"Esta entrega es a los pacientes mayores de 40 años, en especial a las mujeres ya que estamos cercanos a la fecha del mes de marzo donde celebramos a las mujeres, a esas mujeres que se desempeñan en hogares, en los mercados y en los diferentes ámbitos, también pacientes que ya no pueden acomodar la visión cercana entonces esos lentes de lectura vienen a facilitar la visión de estos pacientes para sus actividades diarias", indicó la Dra. Miurel Calero, coordinadora de misión milagro en Ciudad Sandino.

Jornada de salud visual en el Centro de Oftalmología Sandino / TN8.

Atenciones diarias

Otra de las atenciones que se brinda en el centro oftalmológico son las cirugías de cataratas totalmente gratuitas.

"Se les hacen sus pruebas, análisis de visión cercana y si necesita otra observación también se les realiza; de 20 a 25 cirugías se realizan a diario", agregó Calero.

Pacientes aseguraron esta entrega es un beneficio para ellos ya que así pueden proteger su visión y no tienen que realizarse otras cirugías.

"Esto es un buen beneficio que nos están dando y agradezco a nuestro Presidente porque es bueno con nosotros, no sólo con los de la vista sino que con todos los nicaragüenses, aquí andan muchas personas que no tenemos para comprar anteojos nuevos porque son caros y esto que no han mandado es bueno y nosotros lo aprovechamos y agradezco porque la atención ha sido bastante buena", aseguró la beneficiada María Montano.

Jornada de salud visual en el Centro de Oftalmología Sandino / TN8.

"Agradecemos primeramente a Dios y luego agradecemos a este gobierno por ser bueno con nosotros y entregarnos estos lentes que son muy importantes, yo ahora puedo leer de mejor manera me han atendido muy bien, ha sido bastante rápido desde que entramos sabíamos que veníamos a esto y pues madrugamos, aquí vemos al montón de gente y es que todos queremos ser beneficiados y lo agradecemos siempre", agregó Hurtado.

Pacientes también fueron atendidos en las consultas gratuitas que a diario se realizan en este centro.