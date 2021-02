Actores de “La Llorona” hablan sobre su nominación a los Golden Globes / Prensa Libre

Las redes sociales se han llenado de felicitaciones luego de que se diera a conocer que la película guatemalteca “La Llorona” de Jayro Bustamante fue nominada a los Globos de Oro.

En esta categoría, la película del cineasta guatemalteco compite con:

Another Round (Dinamarca)

La Llorona (Guatemala)

The Life Ahead (Italia)

Minari (Estados Unidos)

Two of Us (Francia/Estados Unidos)

“🎉¡CELEBRAMOS ESTE LOGRO HISTÓRICO! 🎉 La Llorona primera película guatemalteca nominada al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa 🏆 Felicitamos y agradecemos a todo el cast y equipo de ESTA producción 🙏”, comentaron en redes sociales.

Brindan conferencia de prensa

Ante la buena noticia para Guatemala, Jayro Bustamante junto con algunos actores del reparto de “La Llorona” brindaron una conferencia de prensa para medios de comunicación nacionales e internacionales.

“Cuando hicimos la película nunca pensamos en los premios. Pensábamos en hacer una buena película y todo esto ha sido grande para nosotros. Es la primera vez que estamos representando una película en los Golden Globes de Guatemala y es un honor abrir ese capítulo en la historia del país”, expresa Bustamante.

“Llegar a esto no es nada fácil, ha sido un recorrido difícil pero tampoco imposible. Pero estoy orgullosa por esta voz que se me ha dado ya que hay muchas que también desean hablar. Detrás de mí vienen más generaciones que desean verse y darse a escuchar. Agradecer a las personas que me apoyaron y me dieron la oportunidad de poder darle vida a este personaje, es una gran felicidad pero no es solo mía, es de muchos y esperamos que a nivel nacional”, agrega la actriz María Mercedes Coroy.

“Es una experiencia que nunca imaginé. Cuando iniciamos este trabajo teníamos curiosidad, ganas de hacerlo, que todo saliera bien, como dice Jayro nunca pensamos en los premios. Realmente ni tenía experiencia en cine pues yo vengo de teatro, pero esto ha sido hermoso”, agrega la también actriz Margarita Kenéfic.

“Hicimos un análisis de qué películas miran los guatemaltecos y a los chapines les gusta las cintas de terror y de superhéroes. Entonces por eso mezclamos la leyenda de La Llorona para contar una historia real de Guatemala. Al final el personaje es una heroína”, agrega Jayro Bustamante ante la pregunta de por qué mezclar la leyenda de La Llorona con un hecho guatemalteco.