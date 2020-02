"The Batman", fans quieren a Willem Dafoe como Joker

Foto: Referencia.

A lo largo de su carrera Willem Dafoe ha demostrado ser un actor capaz de interpretar prácticamente cualquier tipo de personaje, desde un villano trastornado por un gas verde en Spider-Man, hasta un gerente de un motel en Florida que debe de estar vigilando el funcionamiento correcto del lugar en El proyecto Florida.

Es por esta versatilidad que muchos fanáticos lo han propuesto por años para que interprete al Joker en alguna versión fílmica, ya que hasta su rostro cuando pone cara de desquiciado encaja perfecto con los ademanes que tendría el antagonista.

Con el reciente estreno del video en el que Robert Pattinson muestra por primera vez el nuevo traje de Batman (chécalo aquí) para la versión de Matt Reeves (El planeta de los simios: La guerra), volvió a surgir en redes sociales la petición de los fanáticos para que le den a Dafoe el papel del Príncipe Payaso del Crimen e inclusive hay algunos fanarts que emulan cómo se vería el actor con el maquillaje adecuado para interpretar al personaje y no lo negamos: luce espectacular.

¿Podría suceder?

Aprovechando que The Batman presentará a varios villanos de Ciudad Gótica la posibilidad de ver a otro Guasón existe, sin embargo, hasta ahora los reportes no han señalado que entre los planes de Reeves esté incluir al Payaso, sólo se ha confirmado la aparición de antagonistas como Gatúbela (Zoe Kravitz), El Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro), Acertijo (Paul Dano) y se ha rumorado sobre la participación de Dos Caras, pero hasta ahora no ha sido confirmado.

Como podemos notar ya hay saturación de personajes secundarios y, aunque el plan es presentar a algunos y desarrollarlos con mayor profundidad en el futuro, también hay que mencionar que quizá Warner Bros. no quiera que se utilice a Joker después del gran éxito que tuvo la película protagonizada por Joaquin Phoenix (y que incluso le valió un Oscar al actor), ya que estarían deliberando qué plan seguir para el futuro del personaje y con tal de no tomarse con apuro la decisión preferirían tener reservado al villano, en parte también para no confundir a la audiencia con versiones distintas del Joker.

O meu sonho é ver um dia o Willem Dafoe no papel de Joker 🤡 pic.twitter.com/D8EsVmkdHY — Heisenberg N.K 🧪☢ (@RickasGonzalez) February 12, 2020

Así que sin duda Willem Dafoe es un gran actor que no dudamos haga una labor excelente como Guasón, inclusive lo reafirmó con su papel en El faro, en el que interpretó a un personaje oscuro, reacio y con afectaciones mentales ocasionadas por un trabajo solitario.

Pero no nos hagamos ilusiones con verlo en un futuro cercano en el papel del enemigo por excelencia de Batman. Además, no hay que olvidar que en Aquaman interpreta a Vulko, por lo que ya tiene un papel en el Universo Extendido de DC y sería algo confuso que tuviera dos personajes en un universo compartido.