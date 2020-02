¡Felicidades! John Travolta llega a los 66 años

Foto: Referencia.

Un 18 de febrero de 1954 nació el espectacular Jonh Travolta. Es el menor de los seis hijos de Salvatore y Helen Travolta. Su padre un exjugador de fútbol americano, propietario de un local de venta de neumáticos y su madre daba clases de actuación.

Su madre incentivó a Travolta a seguir su gusto por la actuación y le dijo que abandonara sus estudios si así lo quería.

“Me ayudó a liberarme. Me aconsejó que dejase la escuela a los 16 años para dedicarme a la interpretación. Siempre estábamos preparando obras en el sótano, desde que tenía cinco años”, contó una vez el actor en The Sun.

Años más tarde, darle vida al personaje Tony Manero fue la mejor decisión que tomó este actor nacido en Englewood, Nueva Jersey (EE.UU.), ya que fue el que lo lanzó a la fama internacional.

De acuerdo a expertos en cine, este fue el filme que terminó por catapultar a nivel mundial el género disco, al igual que a los Bee Gees y a la K.C. & the Sunshine Band. Travolta, quien demostró ser un bailarín nato, hasta fue candidato al Óscar como Actor principal por su rol en esta película.

Un año más tarde, en 1978, el musical Grease terminó por consolidar a Travolta en el mundo de la industria cinematográfica, al igual que a su coprotagonista Olivia Newton-John. Además de demostrar su talento en el baile, John también incursionó cantando algunos de los temas, entre ellos “Summer Nights”, “Sandy” y “Greased Lightnin”.

La historia de amor con un triste de final

Diana Hyland fue el primer amor del actor. El romance con John Travolta, en 1976, comenzó tras la producción de la película El chivo en la burbuja de plástico.

Pese a la diferencia de edad, ella de 40 y él de 22, ambos tuvieron una gran historia de amor.

Travolta no dejó de exhibir el amor que sentía por la actriz. “Nunca estuve más enamorado de nadie en mi vida. Pensé que había estado enamorado antes, pero no. Desde el momento en que la conocí me sentí atraído”, citó Infobae.

Sin embargo, la muerte acabó con este gran amor. La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama, intentaron detenerlo pero el cáncer avanzó y la deterioró rápidamente hasta que falleció el 27 de marzo de 1977 en Los Ángeles, California.

Kelly Preston, la esposa del actor

En 1987 Travolta conoció a Kelly Preston durante el casting de Los Expertos. Kelly estaba casada pero decidió divorciarse. Tiempo después se reecontró con Travolta y tras unos meses de novios se casaron en el Hotel Crillon de Paris, el 5 de septimbre de 1991. Tras 29 años de matrimonio, Kelly asegura que sigue enamorada de su esposo.

En tiempos de amores líquidos, el matrimonio sigue junto. Travolta se animó a contar el secreto: “Nos queremos y alimentamos mutuamente. Nos preocupamos el uno por el otro y nos protegemos, relató Infobae.

Las películas de la fama

Es largo el recorrido de la estrella de Hollywood. Acá te dejamos algunas de las películas que sobresalieron:

“Look Who’s Talking”

“Mira quién habla”

(1989)

Este filme tuvo tanto éxito que tuvo varias secuelas, pero la trilogía inicial fue protagonizada por Travolta y su compañera Kirstie Alley. La primera entrega ganó premios en los Kids’ Choice Awards y también en los People’s Choice Awards. “Mira quién habla también” y “Mira quién habla ahora” atrajeron aún más fans.

“Pulp Fiction”

“Tiempos violentos”

(1994)

Esta película de Quentin Tarantino se convirtió en un filme de culto, junto a él estrellas de la talla de Tim Roth, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Uma Thurman y John Travolta por supuesto. No está en discusión que una de las escenas que pasó a la historia fue la de Vincent Vega (Travolta) y Mia Wallace (Thurman) bailando “Jack Rabbit Slims Twist Contest / You Never Can Tell”. Aunque el actor no fue el protagonista absoluto, su actuación fue alabada por la audiencia.

“Hairspray”

“Suéltate el pelo”

(2007)

Otro musical directo al currículo de este histrión que también hace las veces de productor. Para esta producción Travolta se disfrazó por completo y se convirtió en Edna Turnblad, la madre del personaje principal de la cinta, Tracy Turnblad.