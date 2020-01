¡Desgarrador! Así habría sido el final alternativo pensado para el Joker

Foto: Warner Bros

Al recordar el 2019 la película Joker siempre quedará como el top de lo mejor del cine, la cual tiene una estética y planteamiento brillante de una historia de origen. Recientemente se reveló un final alterno que por acá te compartimos.

Joker logró recaudar más de mil millones de dólares en cartelera, provocando gran sorpresa entre el público general y los propios ejecutivos de Warner Bros. La historia alterna de Todd Phillips se llevó los aplausos de los críticos y los fans, alcanzando lo que pocas películas basadas en personajes de historietas pueden: ingresos altos y el reconocimiento de todos, informa Tomatazos.

Uno de los detalles más sobresalientes de la cinta fue la conclusión, fragmento que nos dejó con la duda sobre si todo lo narrado por Arthur en el hospital es real o producto de su mente. Ahora, nueva información sale a la luz sobre un final alternativo que está causando polémica entre los fans debido a su crudeza.

¿Cómo habría sido el otro final?

En los minutos finales de Joker, observamos a Arthur en la habitación del hospital psiquiátrico narrando su historia a la doctora sentada frente a él. Nos percatamos de que el reloj al fondo marca exactamente la misma hora que los otros dispersos en la película, causando una sensación de extrañeza en el espectador más atento. Segundos después vemos al protagonista caminar por el pasillo, dejando un rastro de sangre con sus pasos, después corriendo por las instalaciones y provocando alerta entre los miembros de seguridad.

Este fue el final que todos vimos en los cines, no obstante, Kevin Smith habló sobre una conclusión alterna en su podcast Fatman Beyond (vía Cinemablend) y es algo horrible. No es malo por ser una narración mal desarrollada, simplemente se trata de minutos finales abominables para la historia del Joker y Bruce Wayne. Aquí sus delcaraciones:

"Originalmente, el final en el hospital era distinto. Él está en el hospital y se ríe, lo hace entre dientes y dice: 'Solo estaba pensando en algo gracioso'. Lo que se suponía que iba a aparecer era un flashback de la muerte de Thomas y Martha Wayne, y fue él quien los mató, y el niño gritaba y lloraba. Él se alejó pero dio media vuelta, se encogió de hombros y le disparó al niño. Créditos".

Veracidad

No existe información oficial sobre la realidad de este final y su presunta llegada al corte último, pero de haber aparecido en las pantallas grandes de todo el mundo seguramente hubiera causado gran polémica, no solo entre los fans de Batman, también entre la crítica y el público en general. Una conclusión demasiado oscura que no hubiera dado paso a la existencia del famoso superhéroe y, por lo tanto, habría liberado al mal por toda Ciudad Gótica en los siguientes años. Los alcances son impensables.