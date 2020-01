"No a la guerra con Irán", claman manifestantes en EEUU

Foto: RT

Manifestantes se reunieron este sábado en Washington, Nueva York y otras decenas de ciudades estadounidenses al grito de "No a la guerra con Irán", tras el asesinato del poderoso general iraní Qasem Soleimani el viernes por orden del presidente Donald Trump.

Unas 200 personas se reunieron ante la Casa Blanca, después de que organizaciones de izquierdas convocaran protestas en unas 70 ciudades con los lemas "¡Retirada de Estados Unidos de Irak ahora!" y "¡No a la guerra y a las sanciones contra Irán!".

Te puede interesar: Reportan ataque con misiles a base aérea que alberga tropas de EE.UU.

"No permitiremos que nuestro país sea arrastrado a otra guerra inconsciente", gritó uno de los organizadores al grupo reunido ante la residencia presidencial en Washington, que se dirigió luego al hotel Trump, cerca de ahí.

"¿Necesita desviar la atención? Provoque una guerra", rezaba la pancarta de Sam Crook, de 66 años.

"Este país está en manos de alguien que no es estable mentalmente, Donald Trump", declaró a la AFP. "Me da miedo de que provoque por inadvertencia -creo que realmente no lo quiere- un verdadero estallido en Oriente Medio".

En Times Square, en Nueva York, los manifestantes desfilaron con pancartas en las que pedían evitar una "guerra contra Irán" y retirar las tropas estadounidenses de Irak.

"No a la guerra"

También hubo protestas este sábado en Chicago, delante del edificio Trump Tower, propiedad del presidente, o en Los Ángeles.

La comunidad internacional teme un conflicto extenso tras las muertes del general Soleimani y de Abu Mehdi al Muhandis, considerado como el hombre fuerte de Irán en Irak.

Teherán amenazó a Washington con vengarse "en el lugar y el momento adecuados", y Estados Unidos anunció el despliegue de entre 3.000 y 3.500 soldados adicionales en Oriente Medio.