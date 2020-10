La NASA anuncia un acuerdo con siete países para explorar la Luna

The following countries signed the #Artemis Accords, establishing a practical set of principles to guide space exploration cooperation:



🇦🇺 Australia

🇨🇦 Canada

🇯🇵 Japan

🇺🇸 USA

🇱🇺 Luxembourg

🇮🇹 Italy

🇬🇧 United Kingdom

🇦🇪 United Arab Emirates



More: https://t.co/KUb3FDQhAi pic.twitter.com/z2yh6f2ma5