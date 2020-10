Brutal femicidio de una militante feminista en Santa Fe, Argentina

La joven trabajaba como esteticista y era una activa militante feminista. Foto / HaceInstantes

El cuerpo sin vida de María Florencia Gómez Pouillastrou, una activa militante feminista de la ciudad santafesina de San Jorge, fue encontrado ayer en horas de la tarde a la vera de un camino rural. Estaba oculto entre pastizales, con parte de su ropa interior y, según lo que se pudo observar en un primer momento, la mujer tenía un fuerte golpe en la cabeza. Es por esto que de entrada para el fiscal Carlos Zoppegni, quien tiene a su cargo la investigación, no había dudas: María Florencia fue brutalmente asesinada y ahora restan los resultados de la autopsia para saber si la víctima fue abusada.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir el funcionario judicial hasta el momento, Gómez Pouillastrou quedó en encontrarse ayer con una amiga para salir a caminar. Fue por eso que dejó sus hijas –de 1 y 4 años– al cuidado de su ex pareja y papá de las menores, el concejal del Partido Comunista Lisandro Schiozzi. Sin embargo, la mujer nunca llegó a su destino.

Según reveló el fiscal en diálogo con el medio San Jorge Virtual, al poco tiempo de haber salido de casa, la amiga con la que mantendría el encuentro llamó a Schiozzi para avisarle que aún estaba esperando a María Florencia. Preocupado, el concejal comenzó a llamar a su ex esposa para saber dónde estaba pero no encontró respuesta. Finalmente, hacia las 17 la policía le comunicó el hallazgo de un cadáver.

Te puede interesar: Maestra es asesinada a tiros en un cibercafé en Cortés, Honduras

“Uno trata de reconstruir las últimas horas. Yo no sabía en un principio que era la ex pareja del concejal Schiozzi. Él fue convocado para colaborar con todo. Me llama el concejal Gustavo Paschetta preocupado porque él (Schiozzi) no se podía comunicar con su ex pareja. Hasta ese momento no sabíamos que se trataba de esta chica. Lo primero que hice fue ver si había alguna denuncia por averiguación de paradero (...) Después, a partir de la información que me dio el concejal conecté la identidad de ella con Schiozzi y fue convocado para colaborar. Como premisa nosotros investigamos esto como un femicidio y tenemos la obligación de que más allá de que esté o no esté involucrada la ex pareja, se le secuestró el celular y se le toma declaración. Y él entregó el teléfono para que sea peritado. Se chequeará”, relató el fiscal. Algunas horas después sería la ex pareja quien haría el reconocimiento del cadáver.

#SANJORGE: Florecia fue abusada, asesinada y abandonada en un camino rural. Era madre y ahora hay 2 hijas huérfanas y sin consuelo alguno. Gastón T es el actual imputado. Hasta cuando estas noticias son moneda corriente?#NiUnaMenos #JusticiaPorFlorencia pic.twitter.com/6WvbaPpnom — Femicidios Argentina (@FemicidiosAlDia) October 13, 2020

En primera instancia, al fiscal Zoppegni no le cerraba la preocupación expresada por el concejal si había quedado en encontrarse con su ex pareja hacia las 19. Sin embargo, el hombre dijo que como la amiga lo llamó para decirle que María Gómez no había llegado a encontrarse con ella, empezó a tratar de localizarla. Según revelaron fuentes oficiales a Infobae, por el momento no hay detenidos y se esperan los resultados de la autopsia para saber si la joven fue abusada.

La conmoción de sus compañeras

Según consigna la agencia Télam, la mujer era esteticista y militante feminista, cercana al movimiento denominado “Las Chuecas”, de San Jorge, quienes escribieron en su perfil de Facebook una emotiva despedida y marcharon para pedir justicia. “Nos arrebataron a Flor. A sus hijas, familia, amigues, todas las personas que la querían, que la conocían, que sabían de su militancia, compromiso y amor. Le robaron una compañera a los pibes y pibas del partido comunista, le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense. Le afanaron la vida a una mujer íntegra, comprometida, luchadora, compañera. Nos la arrebataron a todes. Este mundo es más triste sin ella, es más pobre, es más desigual”, dice parte del mensaje.