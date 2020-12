Canelo Álvarez es el nuevo campeón súper mediano de la AMB y el CMB / La República

Saúl 'Canelo' Álvarez es nuevo campeón súper mediano de la AMB y el CMB. El boxeador mexicano derrotó por decisión unánime (119-109, 119-109 y 117-111) a Callum Smith, quien perdió el invicto como profesional. Regreso ganador para el mejor libra por libra del momento, que ahora lució en las 168 lb.

La actuación del Canelo fue aplastante desde el inicio y los números finales lo respaldan. El mexicano lanzó 126 golpes de poder por 55 de su rival y por si fuera poco firmó un 57% de efectividad. La Marca.

Episodio tras episodio, el ex número 1 de las 168 libras perdió terreno frente a Saúl, que pese a sus múltiples intentos no logró firmar el KO.El noveno round fue cátedra pura por parte del Canelo, que hizo daño a la nariz de Smith con un upper después de un falso jab. El mexicano saboreó el KO en más de una ocasión, pero la torre británica jamás cedió.Los episodios finales fueron mero trámite para Saúl, que jamás vio en peligro su victoria.

Callum Smith sufrió los ganchos de su rival y terminó más preocupado por salir bien librado de la contienda. Las tarjetas de los jueces terminaron por confirmar lo obvio."Trece meses sin pelear, hice un buen trabajo ante un peleador de mucho mayor estatura. Me siento muy contento, Smith es un gran peleador y aquí estamos de regreso, gracias a toda la gente, vamos a seguir haciendo historia. Esta es la era del Canelo", aseguró el campeón tras la contienda.

Victoria 54 en la carrera del Canelo Álvarez, que quiere mantenerse en las 168 libras y unificar los títulos de la categoría: "Me siento muy bien, muy fuerte en este peso, me desgasto menos para dar el peso y demostré que con el número uno en las 168 me vi muy fuerte, tengo mucho que demostrar, me siento mejor que nunca [...] Es uno de mis mejores triunfos, sin duda, con el número uno. Quiero unificar en este peso, este fue el primer paso, vamos por los demás".