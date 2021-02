Otro femicidio: Una mujer murió quemada por su novio en Argentina

La víctima es Miriam Beatriz Farías, de 45 años. Foto / Eldoce.tv

Un nuevo femicidio conmueve a Córdoba, Argentina : una mujer que permanecía internada desde el domingo luego de sufrir quemaduras graves en localidad de Saldán falleció este jueves como consecuencia de las heridas. En las próximas horas se agravará la imputación de su novio, un policía federal que se encuentra detenido.

La víctima es Miriam Beatriz Farías, de 45 años, que había ingresado en el Instituto del Quemado de Córdoba por las quemaduras graves que sufrió en su vivienda, situada en el departamento de Colón, en el centro de la provincia.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés a Télam, por el ataque fue detenido un día después su pareja, Jorge Juárez, de 49 años. Juárez fue imputado por las lesiones, pero ante la muerte de la mujer se modificará la calificación legal de la causa.

Bettina Croppi, fiscal del caso, confirmó a El Doce que el hombre es suboficial escribiente de la Policía de la Federal y anunció que se realizará la autopsia del cuerpo. Y señaló que no había denuncias previas por violencia de género.

Hallan muerta a una joven en Córdoba y apuntan a la pareja

La noticia llegó horas después que encontraran ahorcada a Emilce Stefanía Gajes en un terreno cercano al Hospital Misericordia. Si bien las primeras informaciones apuntaban a un suicidio, en las últimas horas su hermana habló con El Doce y descartó de manera tajante esa versión. Testigos aseguran haber visto a Fabricio Natanael Acuña intentando colgarla de un árbol.

Micaela Gajes sostuvo que su hermana era víctima de violencia de género por parte de su pareja y padre de su hijo de un año, y afirmó que un vecino vio cuando este “la arrastró hasta el árbol y la colgó para que parezca un suicidio”. “Yo no voy a dejar que el caso se cierre como si hubiese sido un suicidio. Emilce no se suicidó: este asesinato estuvo premeditado”, aseguró la joven y responsabilizó directamente a su cuñado, con quien la víctima seguía conviviendo a pesar de estar separados para no perder la tenencia del bebé.

“Ella me venía diciendo que se quería separar, que no quería estar más con él porque le pegaba mucho. Lo denunció porque también la golpeó durante el embarazo. La hizo sufrir un infierno”, agregó Micaela.