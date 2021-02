Matan a golpes a un hombre en San Salvador, El Salvador

Matan a golpes a hombre en la colonia salvadoreña San Antonio Abad / Fotografía: El Diario de Hoy

A trompones y patadas varios delincuentes mataron a Roberto Portillo Cruz, de 28 años, la madrugada de este lunes en un predio baldío ubicado en el pasaje Flores, de la calle Mano de León, en la colonia San Antonio Abad, en San Salvador, reportó la Policía salvadoreña.

De acuerdo con sus familiares, a la víctima le gustaba tomar bebidas alcohólicas con frecuencia y se quedaba a dormir en el lugar donde fue encontrado muerto. Tenía cuatro años de residir en el sector.

Los hechos

“Ayer por la mañana lo vi por última vez, salió con unos amigos y ya no supimos nada de él. Era normal que no viniera, por eso no nos preocupamos”, comentó la cuñada del fallecido, quien dijo desconocer si había tenido problemas con alguien.

Otros pobladores comentaron que a eso de las 10:00 de la noche escucharon a Portillo Cruz que cantaba el himno del Alianza (equipo de fútbol) junto a otros jóvenes que se habían reunido para echarse unos tragos.

De hecho, uno de sus amigos con los que compartió esa noche se quedó sorprendido al enterarse que Roberto había sido asesinado.

“Estuvimos fregando hasta tarde pero lo dejé aquí (lugar del hallazgo). No sé sinceramente lo que le pasó”, dijo el amigo.

La fiscal del caso no quiso dar detalles del hecho de violencia porque las investigaciones aún comienzan.

La zona donde sucedió el hecho es conocida por el tráfico de drogas o narcomenudeo, por lo que las autoridades policiales no descartan que estos grupos criminales estén detrás del asesinato del hombre, informó el medio local El Diario de Hoy.