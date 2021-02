Reanudan búsqueda de niño hondureño secuestrado en 2019

Enoc Misael Pérez fue secuestrado el 2 de diciembre de 2019 en el sector de Tela, Caribe de Honduras / Fotografía: El Heraldo

Tegucigalpa, 3 feb (EFE).- Las autoridades de Honduras reanudaron este miércoles la búsqueda del niño Enoc Misael Pérez, quien fue secuestrado el 2 de diciembre de 2019 en el sector de Tela, en el Caribe del país centroamericano, informó un oficial del Cuerpo de Bomberos que participa en la operación.

Unas 50 personas, entre policías, bomberos y de otras instituciones participan en la búsqueda de Enoc Misael, de trece años, quien en noviembre 2019 había venido desde España, donde vive su madre, Dunia Karina Chinchilla, a pasar vacaciones con familiares en Tela, añadió el informante.

La búsqueda se hace en un sector montañoso, a unos 30 kilómetros de Tela.

El día del secuestro del menor fueron asesinados su abuelo Rubilio Arturo Pérez, un tío (Israel Ramos) y su niñera, Cindy Xiomara Castro.

Desde el secuestro, la madre del niño ha venido exigiendo a las autoridades de Honduras que lo encuentren, igual que a los secuestradores, y se les castigue con todo el rigor de la ley.

Chinchilla escribió el martes en redes sociales que sabe que "muchas personas dirán que aburro, pero les diré (que) he visto muchos casos que gracias a que se comparten son encontrados sus seres queridos.

"Yo, como madre, no pierdo las esperanzas de volver a ver a mi hijo Enoc Misael Pérez Chinchilla. En algún lugar del mundo sé que está deseando que le encontremos. Por favor, ayúdame a compartir sus fotos... no pases de nuestro dolor, este caso es muy duro, más cuando no se cuenta con el respaldo de las autoridades, es como luchar contra la corriente, pero sé que mi Dios respalda y cuida de él", indicó Chinchilla en Facebook.

Enoc Misael vivía con su madre en Badalona, España, desde que él tenía nueve años.

El mismo día del secuestro del niño fueron hallados los restos de su abuelo y su tío, mientras que los de su niñera pocos días después del crimen.

Detenidos

Por el caso de Enoc Misael han sido detenidos al menos cuatro hombres que serían los presuntos autores del secuestro y asesinato de sus familiares y su niñera, de los que uno de ellos, Bayron Humberto Meléndez, fue hallado muerto en una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente hondureño.

Otros dos detenidos, en diciembre de 2020, son los hermanos Leonel y Juan José Núñez, quienes serían miembros de una banda criminal.

Antes, en diciembre de 2019, fue capturado Carlos Roberto Rodas, quien al parecer exigía dinero a los familiares del niño.

En septiembre de 2020, las autoridades de la localidad española de Badalona informaron que recurrirían a la Unión Europea (UE) para reactivar la búsqueda en Honduras del menor, vecino de esa población.

El Ayuntamiento de Badalona contactará, a través de la diplomacia española, con el delegado de Honduras ante la UE para que el ejecutivo del país latino prosiga con la búsqueda de Enoc, informaron entonces a Efe fuentes municipales, informó EFE.