Foto:Desde Honduras sale nueva caravana migrante con destino a EEUU/ Referencia

Un grupo de personas se concentró este miércoles en la ciudad de San Pedro Sula para conformar una nueva caravana que tiene el objetivo salir con rumbo a Estados Unidos.

Se estima que un poco más de 400 personas, entre los participantes se aprecian la participación de familias enteras, jóvenes y hasta menores, quienes caminan desde las 7:30 de la noche por el bulevar del sur en SPS.

“A raíz del paso de los huracanes nos quedamos sin nada y no nos queda más tomar camino”, manifestó un ciudadano que participa en la caravana mientras carga a su hijo de unos tres años de edad.

Indicó que busca el sueño americano y que es originario de la Lima. Cortes, una de las regiones más afectadas por el paso de los dos fenómenos naturales hace poco más de un mes.

El sueño americano

El punto de concentración fue la terminal de autobuses de San Pedro Sula, dijo el ciudadano que se hace acompañar por su familia, al tiempo que agregó que es consciente que el camino puede ser peligroso.

“Yo vengo de los campos bananeros de El Progreso, nos hemos quedado sin nada, me acompaña mi esposa y mi hija, sabemos que es riesgoso, pero si uno no arriesga no consigue lo que uno quiere”, agregó otro de los participantes. JP