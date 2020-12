Hallan sin vida a conductora mexicana de Uber y Didi / Fotografia: @brujasdelmar

América Vianet, conductora de Uber y Didi en la zona oriente del Estado de México, fue localizada sin vida. Familiares de la víctima informaron a través de redes sociales que la joven de 35 años fue hallada muerta, sin especificar el lugar y condiciones del hallazgo.

“Gracias a todas las personas que nos apoyaron compartiendo la foto de mi prima, ya fue localizada desafortunadamente no como quisiéramos, ahora lo que exigimos es justicia, ya existe un sospechoso”, detalló una de sus familiares a través de Facebook.

📣 América Vianet salió a trabajar un 25 de septiembre en su auto como conductora de Uber, ese fue el último día que su familia la vio.



▶@KarliPaola#TelediarioEnEl6 con @paobarquet y @ENRIQUEPARRA_TV | https://t.co/VqUPqVxLBf pic.twitter.com/36UI8vnt0a — @telediario (@telediario) October 30, 2020

América fue vista por última vez el pasado 25 de septiembre de 2020, cuando salió a trabajar como todos los días a bordo de un automóvil Nissan Versa color azul con placas de circulación H97AWY. El 26 del mismo mes, su familia levantó una denuncia para que comenzara su búsqueda.

Te puede interesar: Muere policía argentina que se disparó porque su ex viralizó imágenes eróticas de ella

Fue hasta este domingo cuando su familia identificó su cuerpo, “Tu muerte no será en vano, y pido a todos que no olviden tu cara, que no olviden que te arrancaron la vida de golpe y de la manera más cruel, hoy exigimos justicia por ti, #NiUnaMasNiUnaMenos, #JusticiaParaAmericaVianet, no olvidaremos tu cara, no olvidaremos tu nombre”.

Con antelación familiares de América denunciaron la falta de celeridad en las investigaciones, para dar con el paradero de la joven, por parte de la Fiscalía general de Justicia del Estado de México; incluso tuvieron que realizar sus propias indagatorias para dar con el supuesto responsable.

Principal sospechoso

El principal sospechoso, es la expareja de la joven, con quién al parecer había tenido problemas semanas antes de su desaparición.

El mes de octubre pasado, la familia dio a conocer que los últimos registros de la ubicación del teléfono móvil de la víctima fueron en el municipio de Chalco y la alcaldía Tláhuac, esta última, lugar donde radicaba el señalado, informó Milenio.