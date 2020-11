Venezuela alcanza la cifra de 90.359 recuperados del nuevo coronavirus

A 240 días de la pandemia en Venezuela, la Comisión Presidencial para la Prevención del #Covid19 informa que en las últimas 24 horas, el país registró 296 nuevos contagios, 251 de transmisión comunitaria y 45 casos importados. Los casos comunitarios están distribuidos de la siguiente manera: Yaracuy 67, Distrito Capital 60, Lara 39, Táchira 28, Zulia 26, Miranda 17, Nueva Esparta 4, Carabobo 2, La Guaira 2, Aragua 2, Trujillo 1, Barinas 1, Anzoátegui 1, Mérida 1. Yaracuy es la entidad con mayor número de contagios en 10 de sus 14 municipios afectados: San Felipe 20, Independencia 20, Peña 14, Cocorote 4, Sucre 2, Nirgua 1, Veroes 1, Arístides Bastidas 1, Bruzual 1, Trinidad 1. Los 45 casos importados vienen de Colombia, 33 con ingreso por el estado Táchira y 12 por Zulia. 25 mujeres y 20 hombres. Hasta hoy se han confirmado 95.445 casos, se han recuperado 90.359 personas, lo que representa el 95% de los contagios. Contamos con 4.252 casos activos, 4.211 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 41 en clínicas privadas. Lamentamos el fallecimiento de 4 venezolanos: 2 hombres de 88 y 52 años del estado Amazonas 1 hombre de 82 años del estado Zulia 1 Hombre de 79 años del estado Mérida. Condolencias a sus familiares y deudos. Además, informamos que hasta hoy se han realizado 2.216.750 pruebas. Lo que representa 73.892 pruebas por millón de habitantes. #10Nov #pandemia #coronavirus #venezuela🇻🇪

