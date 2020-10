Foto:Sindicatos costarricense convoca a nueva marcha contra el FMI/ Referencia

Sindicatos y movimientos sociales convocaron para este miércoles a una nueva jornada de protestas en Costa Rica en rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas neoliberales del gobierno.

De acuerdo con la convocatoria de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la movilización del miércoles culminará en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de la capital costarricense.

Entre las consignas de los manifestantes se encuentran No al FMI, Que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, Sí a los impuestos para los grandes evasores, No más impuestos para la clase trabajadora y el pueblo y la Patria no vende, la Patria se defiende.

La movilización del miércoles es la segunda de las tres protestas del movimiento sindical que agrupa a unas 36 organizaciones obreras del país que rechazan cualquier acercamiento del Gobierno con el FMI y proyectos de ley neoliberales del Ejecutivo.

Las protesta de los sindicatos del país coincide con otra que realizan desde el 30 de septiembre pasado integrantes del Movimiento Rescate Nacional (MRN), para obligar al Gobierno a desistir de cualquier negociación con el FMI.

Movilización de orígenes diversos (conservadores, progresistas, sindicatos, empresarios y otros) en Costa Rica: coinciden en “contra FMI” y “no más impuestos”. Diálogo ofrecido por presidente aún no se instala y no desmovilizaría a sectores que mantendrán bloqueos. @temasteleSUR pic.twitter.com/Z80Y7ykOFM — Fernando Francia (@FFranciateleSUR) October 5, 2020

Proyectos neoliberales

Para el próximo lunes la agrupación sindical convocó a un paro nacional en contra de los proyectos neoliberales del mandatario costarricense.

Las protestas comenzaron el pasado 30 de septiembre y se han caracterizado por bloqueos de carreteras, pero con el pasar de los días el movimiento se ha debilitado, especialmente desde el pasado jueves cuando el excandidato presidencial José Miguel Corrales, hasta entonces líder del movimiento, se retiró al denunciar que las protestas estaban penetradas por grupos delictivos.