¿Quién mató a Elvira? Confiesa el autor del nuevo femicidio en Salta, Argentina

Salta está de luto por un nuevo femicidio. Esta vez la víctima fue una jubilada de 65 años, identificada como Elvira Sabán, quien vivía sola en la localidad de Hickman, a pocos kilómetros de la localidad argentina de Embarcación.

Su desaparición fue denunciada la mañana de este miércoles por su hija, quien al visitarla como hacía habitualmente, se sorprendió al no encontrarla en la casa, y advirtió que había desorden y manchas de sangre.

Tras encontrar su cuerpo a un costado de la ruta provincial 53, se detuvo a tres masculinos: uno confesó ser el autor. Se trata de su sobrino.

Según informó este jueves el sitio Salta/12, reconoció haber cometido el crimen en soledad, y liberó de responsabilidad a los otros dos hombres.

De acuerdo al primer informe de los forenses, Sabán recibió una golpiza brutal para luego ser trasladada en su propia camioneta y arrojada a la intemperie.

No se conocieron los motivos el asesinato y, según comentarios, él atacante no se llevó nada de la vivienda. Sin embargo, en Hickman se sabía que no hacía mucho tiempo la mujer había cobrado una herencia.

Lugar "retranquilo"

Es un lugar "retranquilo", sostuvo un poblador. "Imagínese que acá nosotros cuando hace calor dormimos afuera", graficó. Sin embargo, prefirió que su identidad no se difunda, porque el sindicado agresor de Sabán es de ahí. El joven es hijo de una mujer de ese pueblo y está radicado en el pueblo desde los cinco años.

Otros lugareños señalaron que este joven proviene de "una familia con problemas" de adicción y vinculados a la violación de leyes vigentes, informó el medio local Todo Noticias.